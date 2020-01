Rekordní fotbalový přestup. Slavia může za Součka dostat přes půl miliardy korun

Souček by přestupem překonal rekord Tomáše Rosického, který v lednu 2001 přestoupil ze Sparty do Dortmundu za 504 milionů korun. West Hamu patří v Premier League 17. místo a jen díky lepšímu skóre není na sestupových příčkách.

„Podepsáno. Nadšení i smutek zároveň. Tomáš nám bude hrozně chybět jako kapitán, hráč i člověk. Bude těžké ho nahradit. Je to skvělá vizitka Slavie i českého fotbalu,“ uvedl Tvrdík.

We are delighted to confirm the arrival of Czech Republic international Tomas Soucek on an initial loan deal, with an option to make the transfer permanent in the summer.#WelcomeSoucek