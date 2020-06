Rekordní dopad koronaviru: Britská ekonomika v dubnu klesla o 20,4 procenta

Britská ekonomika v dubnu klesla proti předchozímu měsíci o 20,4 procenta, což je nejvíce v zaznamenané historii. Oznámil to dnes britský statistický úřad. Meziročně pak činí propad hrubého domácího produktu (HDP) 24,5 procenta. Duben byl prvním úplným měsícem, kdy ekonomika pocítila opatření, která vláda zavedla proti šíření koronaviru.

Oslabovaly prakticky všechny sektory, zejména prodej aut, pohostinství, vzdělávání, ale i zdravotnictví. Produkce v sektoru služeb v dubnu meziměsíčně klesla o 19 procent, ve zpracovatelském průmyslu o 24 procent a ve stavebnictví téměř o polovinu.

„Tak jako na mnoho dalších ekonomik ve světě i na tu naši tvrdě doléhají dopady koronaviru,“ řekl britský ministr financí Rishi Sunak. Británie má ale podle něj šanci rychle se po znovuotevření ekonomiky zotavit, a to díky vládním opatřením, jako je finanční podpora dočasně propuštěným zaměstnancům, úvěry či daňové úlevy. Většina obchodů by měla otevřít příští týden.

V tříměsíčním cyklu do konce dubna hospodářský propad proti předchozím třem měsícům činil 10,4 procenta. Ekonomové v anketě agentury Reuters v průměru očekávali, že britská ekonomika meziměsíčně klesne o 18,4 procenta a za tříměsíční cyklus o deset procent.

Šéf britské centrální banky Andrew Bailey ve středu uvedl, že pozoruje určité známky oživení hospodářství, ale varoval, že cesta k hospodářské obnově bude dlouhá. Bank of England ale zatím neuvažuje o tom, že by ekonomiku podpořila zavedením záporných úrokových sazeb. Centrální banka na začátku května varovala, že zemi by letos mohla potkat nejhlubší recese za posledních 300 let.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve svém nejnovějším výhledu tento týden uvedla, že Británii letos čeká propad ekonomiky o 11,5 procenta. Příští rok by měla ekonomika vykázat růst o devět procent. Podle horšího scénáře, který předpokládá druhou vlnu pandemie, letos britské hospodářství klesne o 14 procent, zatímco v roce příštím by mohlo vykázat růst o pět procent.