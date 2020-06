Reakce na Floydovu smrt: Lego stoplo propagaci stavebnice Bílého domu a policejních stanic

V souvislosti s vraždou Afroameričana George Floyda a následnými masivními protesty, které se rozšířily po celých USA, se vedení dánské rodinné společnosti Lego rozhodlo dočasně přestat propagovat některé své produkty. Má jít zejména o sety, díky nimž si (nejen) děti po celém světě mohou postavit vlastní Bílý dům či oblíbené policejní stanice. Kromě toho firma také oznámila, že hodlá věnovat čtyři miliony dolarů (zhruba 95 milionů korun) vybraným neziskovým organizacím, jež bojují proti rasismu.

Prosit odběratele o to, aby přestali propagovat vaše výrobky, je z obchodního hlediska podobné tomu, jako byste začali řezat větev, na které zrovna sedíte. Existují však chvíle, během nichž by měl jít byznys stranou a kdy by morální zásady měly zvítězit nad vlastními ekonomickými zájmy. A Floydova smrt je bezpochyby jednou z nich.

„Ve světle nedávných událostí Lego žádá, aby byly (z vašich) stránek a dalších marketingových kanálů co nejrychleji odstraněny produkty uvedené níže,“ napsala podle webu The Toy Book dánská společnost v emailu některým svým obchodním partnerům s tím, že celkově se mělo jednat o více než 30 druhů stavebnic a setů, mezi nimiž je i zmíněné sídlo amerických prezidentů, před kterým se v uplynulých dnech rovněž hlasitě demonstrovalo.

Někteří z oslovených partnerů si ovšem výše uvedenou žádost vyložili po svém, v důsledku čehož měla řada lidí za to, že oblíbené produkty už jednoduše nebudou vůbec k dostání. A na to musela firma urychleně zareagovat.

„Rádi bychom objasnili, že jsme žádný z našich setů z prodeje nestáhli. Toto nedorozumění je výsledkem emailu, který byl naším jménem poslán členům našeho přidruženého marketingového programu,“ zdůraznil zpravodajskému webu CNBC mluvčí společnosti.

„Účelem emailu bylo požádat je, aby pozastavili propagování vybraných produktů Lego v rámci svých stránek. My jsme v reakci na tragické události ve Spojených státech na našich vlastních sociálních kanálech veškerý marketing zastavili již během tohoto týdne,“ dodal s tím, že firma „věnuje 4 miliony dolarů organizacím, které podporují černošské děti a vzdělávají všechny společně v oblasti rasové rovnosti“.

Demonstrace začínají být pokojnější

Protesty, které vyvolala smrt šestačtyřicetiletého George Floyda, jenž zemřel v důsledku nepřiměřeně brutálního zákroku policisty Dereka Chauvina, pokračovaly napříč celou Amerikou i během noci ze středy na čtvrtek. V některých metropolích se demonstrující dav opět střetl se zasahujícími strážci zákona, na 10 tisíc protestantů bylo zadrženo, celkově vzato se však manifestace nesly přeci jen v o něco poklidnějším duchu než během uplynulých dnů. I proto nyní řada tamních měst plánuje, že zruší nařízený zákaz nočního vycházení.

Zasahující policista Chauvin byl mezitím generálním prokurátorem státu Minnesota, na jehož území k celé této tragické události došlo, nově obviněn z vraždy druhého stupně, za což mu podle zdejších zákonů hrozí až čtyřicetileté vězení. Spolu s ním byli zadrženi i další tři jeho kolegové, kteří se zatýkání též účastnili.