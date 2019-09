Radioaktivní odpady v České republice

Kde vůbec vznikají radioaktivní odpady a co k nim patří?

„Nízko a středněaktivní odpady v České republice v současné době zahrnují především použité radioaktivní zářiče, dekontaminační roztoky, kontaminovanou suť, kov, plasty, laboratorní sklo, buničinu apod. To jsou odpady vznikající v průmyslu, výzkumu a medicíně. K vysokoaktivním se pak řadí odpady z jaderných elektráren a v malém množství i odpady z výzkumu.“



Kde se odpady ukládají?

na objednávku Mazda 3 sedan Hybrid Hybrid Manuální Manuální Motor:

2.0 Skyactiv G/90 kW Výbava:

G122 510 482 Kč

s DPH Detail na objednávku Mazda 3 hatchback Hybrid Hybrid Manuální Manuální Motor:

2.0 Sky-G/90 kW Výbava:

G122 510 482 Kč

s DPH Detail skladem Volvo XC60 Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

B4 AWD Geartronic Výbava:

Momentum PRO 1 224 320 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai ix20 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6i Výbava:

Trikolor Plus 279 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Kia Ceed Sportswagon Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4 CVVT/73 kW Výbava:

Cool 7 527 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Variant Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 7 750 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW M4 Coupé Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

M4 Coupé Výbava:

M4 1 500 590 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Compass Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4 MultiAir/103 kW Výbava:

Sport 485 520 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X1 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

18d xDrive AT Výbava:

Sériové provedení 753 433 Kč

s DPH Detail na objednávku Kia XCeed Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88kW Výbava:

Comfort 455 881 Kč

s DPH Detail na objednávku Mazda CX-30 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

2.0 Skyactiv/90 kW Výbava:

Skyaktiv-G 557 653 Kč

s DPH Detail na objednávku Tesla Model 3 Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

Long Range Výbava:

Standard 1 635 000 Kč

s DPH Detail

„Dnes jsou v provozu v České republice tři úložiště nízko a středněaktivních odpadů. Úložiště Richard se nachází v bývalém vápencovém dole Richard II u Litoměřic, úložiště Bratrství ve stejnojmenném uranovém dole u Jáchymova a úložiště Dukovany v areálu jaderné elektrárny Dukovany.“

Radioaktvní odpad - úložiště ( Zdroj: SÚRAO, Autor: SÚRAO )

Jak odpady rozdělujeme?

„Odpady rozdělujeme podle jejich aktivity, místa vzniku, podle doby, po kterou je musíme izolovat, a dle skupenství. Nízko a středněaktivní odpady tvoří většinu radioaktivních odpadů, které v České republice vznikají. Radionuklidy v nich obsažené mají poločas rozpadu v řádech desítek až stovek let. Tyto odpady ukládáme v úložištích Bratrství, Richard a Dukovany. Vysokoaktivní odpady obsahují velké množství radionuklidů, které generují zbytkové teplo. Tyto odpady budou společně s vyhořelým jaderným palivem, až bude prohlášeno za odpad, uloženy v hlubinném úložišti, které zajistí bezpečné oddělení radionuklidů od člověka a životního prostředí po dostatečně dlouhou dobu.“

Jak se liší úložiště nízkoaktivních odpadů od úložiště vysokoaktivních odpadů?

„Z hlediska dlouhodobé bezpečnosti se koncept úložiště pro různou úroveň aktivity ukládaných odpadů neliší. Vždy je třeba vybudovat systém bariér, který udrží radionuklidy v prostoru úložiště po dobu, než jejich aktivita poklesne natolik, aby pro okolní prostředí byly neškodné. Bezpečnost pak prokazují důkladné bezpečnostní analýzy, které specialisté vyhodnocují ve všech fázích života úložiště a úložiště dlouhodobě monitorují i po jeho uzavření.“

Často diskutovaným tématem je hlubinné úložiště, kde by v budoucnu mohly být uloženy právě vysokoaktivní odpady.

Aktuálně je pro potenciální umístění hlubinného úložiště vytipováno 9 lokalit v České republice. V současné době analyzujeme veškerá dostupná data, která jsme o nich získali, abychom mohli vybrat ty nejlepší. Nejprve bude seznam zúžen na 4 lokality a poté na 2. O finální lokalitě by se dle platné státní koncepce mělo rozhodnout v roce 2025. Samotné úložiště by se mělo začít budovat až v roce 2050.

Měření radioaktivity ( Zdroj: SÚRAO, Autor: SÚRAO )

Případné hlubinné úložiště se týká také obcí z lokalit, kde by jednou mohlo být vybudováno. Jak s nimi komunikujete?

„Obce jsou pro nás důležitými partnery. Zpřístupnili jsme výsledky našich výzkumů, po kterých dlouho volaly, jezdíme přímo do lokalit a zveme starosty i občany naše akce. Představujeme jim i různé přístupy týkající se konce palivového cyklu v zahraničí. V září jsme například jeli s představiteli obcí do Finska, kde vzniká první hlubinné úložiště na světě. Obce budou zapojeny i do samotného zužování lokalit. Jeho součástí bude i expertní panel, ve kterém budou mít svého zástupce i několik pozorovatelů.

Ukládání radioaktivních odpadů ( Zdroj: SÚRAO, Autor: SÚRAO )

Tedy minimálně až za třicet let. Proč je nutné jej řešit už nyní?

Hlubinné úložiště prostě s předstihem připravit musíme, i když není vůbec vyloučeno, že se najdou jiné technologie, které budou schopny efektivněji řešit konec životního cyklu tohoto typu odpadů. Budoucí generace v roce 2050 tak nebude muset začínat od nuly.

Jsem přesvědčený, že pokud jsme se v České republice vydali cestou zajištění našich energetických potřeb jadernou energetikou, jejímž důsledkem je i vznik radioaktivních odpadů, pak je zodpovědné se o ně postarat a nepřenášet vše na naše potomky.