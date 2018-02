Průmysl eurozóny rostl v lednu nejrychleji za poslední dekádu

Eurzóna se v loňském roce ukázala být jednou z nejvýkonnějších ekonomik a podle ukazatelů IHS Markit bude stávající růst pokračovat ještě nejméně několik měsíců.

Index nákupních manažerů (PMI) ve zpracovatelském průmyslu eurozóny se v lednu zvýšil na 58,8 bodu z 58,1 bodu v prosinci a je nejvyšší od června 2006. Index tak dále stoupl nad klíčovou padesátibodovou hranici, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity. O vzestup se zasloužil především sektor služeb, jehož PMI stoupl z 56,6 na 58 bodů.

„Výrazný vzestup má širokou základnu a to zvyšuje potenciál dalšího rozmachu. Poptávka se zvyšuje po celé eurozóně,“ uvedl ekonom IHS Markit Chris Williamson. Data podle něho signalizují, že eurozóna zahájila letošní rok slibným tempem růstu a že cenové tlaky jsou přiměřené. Pokud se index PMI nezmění, hrubý domácí produkt by se měl za první čtvrtletí zvýšit o jedno procento, což by byl nejlepší výsledek od 2. čtvrtletí 2010 a zásadně víc, než 0,6 procenta, jak v lednu předpovídal průzkum agentury Reuters.

Největší vzestup za téměř sedm let vykázala aktivita největší ekonomiky eurozóny, Německa, kde index v lednu vzrostl na 59 bodů z prosincových 58,9 bodu. Naopak v Británii se index snížil na 16měsíční minimum, a to z 54,2 na 53 bodů.

