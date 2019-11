Propojení financí a realit

Koncept OK Point je ryze český a stojí za ním Broker Consulting. Inspirací jsou moderní trendy západních ekonomik.

Struktura franšízy OK Point, kde lze na jednom místě řešit finanční, realitní i bankovní služby, kopíruje současný moderní trend zákaznického servisu. Slučování služeb na jedno místo bude do budoucna čím dál častější a ze strany klientů vyžadovanější. Zájem o OK Pointy je tudíž vysoký, protože přináší to, co Češi v oblasti správy financí a realitních a bankovních služeb hledají: své potřeby řešit s jedním finančním a realitním konzultantem na jedné pobočce.

„V Broker Consulting jsme sjednocování služeb zahájili již roku 2015 a otevřeli první pobočku OK Point v Praze. V zahraničí je již sloučení různých finančních či realitních služeb na jedné pobočce běžné, v Česku si na tento koncept už také zvykáme. Ti, kteří náš koncept vyzkoušeli, se k nám vracejí opakovaně a službu doporučují dále,“ vysvětluje Radim Štantejský, manažer projektu OK Point.

OK Point Velké Meziříčí

OK Pointy fungují na principu franšízových poboček. Franšízorem je Broker Consulting, který poskytuje jednotný koncept a systém, právní, marketingovou a analytickou podporu centrály a kompletní zaškolovací program pro franšízanty i jejich zaměstnance a spolupracovníky.

„V expanzi finančních poboček na českém trhu patříme k nejsilnějším hráčům, v plánu máme dalších 25 měst,“ představuje plány Štantejský. „Zájem o náš koncept je vysoký, od jeho spuštění jsme měli přes pět set zájemců. Pečlivě s potenciálními franšízanty ladíme případnou spolupráci a musíme si vybírat. Naším záměrem je, aby OK Point byl pro franšízanta hlavní podnikatelskou činností s dlouhodobým výhledem a touhou budovat síť poboček. Vlastní vstupní kapitál je poměrně nízký, pohybuje se okolo 300 tisíc korun, zbývající část nutné investice umíme jako franšízor zafinancovat,“ pokračuje.

Pobočky OK Point se na celkové produkci společnosti podílejí 15 procenty. Velice dobře se OK Pointům také daří v oblasti realitních služeb, jejich podíl na celkových realizovaných realitních obchodech v prvním pololetí 2019 dosáhl 23 procent. Úspěšnou oblastí jsou i firemní úvěry a úvěry pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, pro které jsou OK Pointy ideálním obchodním místem, sjednává se na nich 38 procent všech firemních úvěrů Broker Consulting.

OK Point Jihlava

Manažeři i zkušení podnikatelé

Koncept OK Point oslovuje širokou škálu zájemců, a to i díky tomu, že je možné postupně budovat celou síť jednotlivých poboček v určité lokalitě. „Mezi naše nejúspěšnější franšízanty patří sourozenci, kteří svůj první OK Point otevřeli na začátku roku 2017 a po dvaapůl roce provozují tři pobočky. Jejich úspěch je o to obdivuhodnější, že neměli předchozí zkušenosti z oblasti financí či realit,“ komentuje Štantejský. „Počet provozovatelů, kteří vlastní více než jeden OK Point, se nám úspěšně rozrůstá. Celkem tři pobočky má kromě Berbrových také franšízantka Jitka Přibylová, a to v Praze. Franšízant Lukáš Kubík má jeden v Ostravě a druhý v Olomouci a Petr Šeremeta provozuje OK Pointy v Ústí nad Labem a v Teplicích,“ dodává.

Mezi zájemce o franšízové podnikání v oblasti financí a realit nejčastěji patří top manažeři či vedoucí pracovníci, kteří po patnácti dvaceti letech v manažerských pozicích mají touhu se vrhnout na vlastní podnikání. Netroufají si ale začínat od nuly, a tak volí právě franšízový koncept, který jim dá potřebnou oporu, ale zároveň umožní dostatečnou svobodu v podnikání. Bývalí zaměstnanci mají pro franšízing skvělé předpoklady, mají zkušenosti s vedením týmu a jsou zvyklí respektovat pravidla zaměstnavatele, potažmo tedy franšízora.

OK Point Praha - Waltrovka

Druhou, velmi podstatnou skupinou zájemců jsou již zkušení podnikatelé, kteří uvažují o rozšíření nebo změně svého pole působnosti. Ti naopak disponují tím, že mají v dané lokalitě již vybudovanou klientelu a podnikatelské renomé. Na franšízingu ocení právě možnost spolehnout se na silného obchodního partnera s možností okamžitě rozjet své podnikání.

„Oba výše zmíněné typy franšízantů máme zastoupeny na OK Pointech. A jak bývalí manažeři, tak i podnikatelé se v našem konceptu ,našli‘ a úspěšně provozují ne jednu, ale i více poboček. Nově také pro zájemce o franšízy OK Point pořádáme ve vybraných lokalitách podnikatelská setkání, kde se o konceptu mohou dozvědět více. 6. listopadu budeme od 11 hodin v hotelu reStart v Jičíně,“ zve Radim Štantejský.