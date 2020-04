Zelené střechy. Farmaření ve městech zažívá rozmach

V roce 2050 bude žít na Zemi více než deset miliard lidí, 70 procent z nich ve městech. Ta se budou stále více podobat dnešním světovým metropolím s desítkami mrakodrapů, jako jsou Tokio, Šanghaj nebo Hongkong. Města si proto budou si muset poradit s velkou hustotou obyvatel, nabídnout jim na malém prostoru podmínky pro kvalitní život. Ne náhodou je proto na vzestupu městské farmaření.

„Měli jsme štěstí, že jsme mohli začít na střeše Americké banky. Od té doby jsme vybudovali 50 podobných farem na střechách výškových budov. Proměnili jsme více než 55 tisíc metrů čtverečních. Jsou tu tak dnes jak malé farmičky s pěti šesti pěstiteli, obyvateli domu, tak rozsáhlé střešní farmy, jako je Metroplaza, která je otevřená veřejnosti,“ řekl Pol Fábrega, spoluzakladatel Rooftop Republic.

Jeho firma působí v sedmimilionovém Hongkongu už pět let. „Pokud dokážeme začlenit městské zemědělství do fungování měst, máme vyhráno. Je to možné kdekoli na světě,“ dodal mladý vizionář. Zabývá se farmařením ve městech a společensky odpovědným podnikáním společně s Michelle Hongovou a věří, že se vize přispívající k „udržitelnějšímu potravinářskému průmyslu“ uchytí po celé planetě.

Svoji firmu nazval Republika, protože zamýšlí okolo městských farem vytvořit komunitu stejných nadšenců. Na internetových stránkách firmy se vyznává, že nejde jen o produkci potravin ve městě, ale také o změnu lidského myšlení. A dodává, že v dnešní době nic neovlivňuje planetu tolik jako zemědělství. Způsoby, jakými pěstujeme, konzumujeme, jak plýtváme jídlem.

„Hongkong je velmi přelidněný, žije tu hlava na hlavě. Byty jsou opravdu malé. Sedm milionů lidí žije ve vysokých budovách. Prostor je dost limitující. Města budoucnosti se budou čím dál více podobat Hongkongu. A budou stále více odkázané na stejné systémy včetně potravinářského průmyslu. Třeba zde se dnes dováží více než 90 procent potravin, které konzumujeme,“ řekl Pol Fábrega.

Je potřeba se podle něho podívat na to, jak se stravujeme. A jak se s tím vyrovná další generace, aniž bychom přitom zničili planetu. Je to největší výzva, které budeme v blízké budoucnosti čelit.