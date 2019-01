Prodej aut v západní Evropě loni poprvé za pět let klesl, kvůli emisním pravidlům i brexitu

Poptávku po automobilech v západní Evropě v loňském roce podkopaly komplikace spojené s novými pravidly pro testování emisí, nejistota kolem připravovaného odchodu Británie z Evropské unie a obavy z negativních důsledků obchodních sporů, napsala agentura Reuters.

LMC předpověděla, že v letošním roce by se měl prodej automobilů v západní Evropě zvýšit o 0,8 procenta na 14,31 milionu vozů. Upozornila však, že pokud by Británie odešla z EU bez příslušné dohody, mohl by prodej opět klesnout.

Zpráva LMC o prodeji aut v západní Evropě je založena na dostupných údajích o registraci vozidel v jednotlivých zemích a na odhadech pro některé menší trhy. Oficiální zprávu o vývoji prodeje aut v celé Evropské unii za prosinec i celý loňský rok zveřejní 16. ledna Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).

