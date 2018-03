Prodej aktiv ČEZ prošetří bulharská parlamentní komise

„Máme o té dohodě pochybnosti. A nemůžeme být lhostejní k tomu, co se děje ve strategickém odvětví, jakým je energetika,“ komentoval vznik komise Dragomir Stojnev z Bulharské socialistické strany (BSP). Ta návrh i předložila. Šéf BSP Željo Bojčev byl zvolen předsedou komise. Informovala o tom dnes bulharská tisková agentura BTA

Vznik parlamentní komise iniciovali socialisté poté, co plánovaný prodej bulharských aktiv společnosti ČEZ vyvolal v Bulharsku bouřlivé reakce. Bulhaři dokonce vyšli do ulic a požadovali demisi vlády.

ČEZ v únoru podepsal smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv místní firmě Inercom, což vzbudilo pochybnosti, zda tak malý podnik je schopen financovat a řídit strategicky důležité energetické provozy. Nedůvěru také vyvolaly nejasnosti, z jakých zdrojů firma získala peníze potřebné k tak velkému nákupu.

Bulharský premiér Bojko Borisov se proto setkal s majitelkou Inercomu Ginkou Varbakovovou a hovořil s ní o možném postoupení kontrolního balíku akcií státu. Pokud by ale bulharský stát získal část akcií, mohlo by to způsobit potíže v souvislosti s arbitráží, kterou ČEZ proti Bulharsku vede od roku 2016, napsala agentura BTA.

Podle sdělení mluvčí ČEZ Alice Horákové z minulého týdne se firmy ČEZ a Inercom dohodly, že obě strany zpracují komplexní analýzy všech variant a dopadů případného vstupu bulharského státu do transakce.

ČEZ si do smlouvy s Inercomem mimo jiné prosadil, že pět let po podpisu smlouvy nesmí nový vlastník bulharská aktiva bez souhlasu ČEZ prodat.

Prodejní cena není oficiálně známa. Bulharská média píší, že cena činí 342,5 milionu eur (8,7 miliardy korun), uvedla BTA.

