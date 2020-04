Proč právě teď obchodovat ropu?

Takový stav na trzích s ropou obchodníci nepamatují. Cena tohoto černého zlata je nejnižší za posledních téměř 20 let a nemůže za to pouze koronavirus. Hlavním důvodem je totiž cenová válka mezi Ruskem a Saúdskou Arábií. Té se snaží využít ve svůj prospěch stále více lidí, kteří začínají s obchodováním ropy. Co z toho plyne pro člověka, který by se k nim chtěl přidat?

Cenová válka a její dopad na ceny ropy

Tento ekonomický konflikt, který má vliv na aktuální propady cen ropy, se momentálně odehrává mezi Ruskem a Saúdskou Arábií (jakožto lídrem ropného kartelu OPEC). V závislosti na ekonomických omezeních v rámci zamezení šíření epidemie koronaviru, totiž Saúdové chtěli po dohodě s Ruskem omezit produkci ropy. Rusko však nesouhlasilo, a tak se Saúdská Arábie rozhodla rozpoutat cenovou válku.

Saudská Arábie navyšuje těžbu ropy

Saúdové začali okamžitě navyšovat produkci ropy a zároveň snižovat její cenu. A Rusko začalo vzápětí dělat to samé. “Vlivem cenové války došlo k absolutnímu přesycení trhu s ropou, který nepamatujeme. V praxi to znamená, že nabídka aktuálně zcela převyšuje poptávku a cena padá neskutečným způsobem dolů a jen velmi těžko lze odhadovat, kdy tento stav skončí,” říká Štěpán Hájek, analytik Purple Trading.

Jedno však zatím jisté je. V tento moment totiž nic nenapovídá tomu, že by v nejbližší době mělo dojít k nárustu cen ropy. Což nahrává do karet všem, kteří se chystají vsadit na propad cen ropy a tuto komoditu tzv. “shortovat”.

Chcete začít s obchodováním ropy?

Volatilita ropy je v posledních týdnech nejvyšší v historii, to znamená, že ceny ropy “skáčou” takovým způsobem, jaký jsme tu dosud neměli. Vzniká tak více obchodních příležitostí, než kdy dřív. Trh se tak zaplavil přílivem traderů, kteří se snaží z nastalé situace vytěžit maximum.

