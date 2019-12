Investiční manažer se opřel do Muska: Nemá žádnou vizi, Tesla je přeceňovaná

„Nechci držet investici ve firmě, kterou vede někdo, jako je Elon Musk. Příštích deset let už nebude přát nadhodnoceným jednorožcům,“ tvrdí investiční stratég Bill Blain. Tržní kapitalizace automobilky Tesla je v současné době 60 miliard dolarů (1,4 bilionu korun).

Blain není jediný, kdo si myslí, že je tržní valuace výrobce elektromobilů nadhodnocena. „Aktuální tržní kapitalizace je silně přestřelená. Není se čemu divit, že akcie Tesly patří mezi cenné papíry, na kterých velké množství investorů spekuluje na pokles ceny,“ myslí si Michal Stupavský, investiční stratég společnosti Conseq.

„Dle základního valuačního ukazatele, poměru hodnoty firmy na provozním zisku (EV/EBITDA), je Tesla momentálně oceněna na 21násobek. To je velmi vysoká hodnota. Tesla generuje nulové volné cash flow, které je dáno rozdílem mezi provozním ziskem EBITDA a investičními výdaji. Tvorba hodnoty pro akcionáře je tedy nyní nulová. Z toho plyne, že akcie společnosti jsou momentálně čistě spekulativním papírem,“ dodává Stupavský.

Podle Blaina není Musk manažerem, který má vizi a umí vést firmu. „Musk je produktem naší doby. Arogantní, bohatý a mocný. Myslí si, že se na něj normální pravidla nevztahují,“ napsal analytik.

Nelíbí se mu, že nebyl soudem uznán vinným za urážky britského potápěče Vernona Unswortha, který odmítl pomoc Tesly při záchraně thajských uvězněných chlapců v jeskyni v roce 2018 s tím, že se Musk snaží pouze zviditelnit.

Soud v Los Angeles odmítl odškodnění ve výši 190 milionů dolarů (4,4 miliardy korun). Musk o Unsworthovi na Twitteru napsal, že je pedofilem. Advokát Lin Wood, který zastupoval Unswortha, nazval Muska „miliardářským šikanátorem“.

„Neříkejte mi, že byl shledán nevinným. Není to vizionář, ani geniální inženýr, jak tvrdí. Podle mého názoru není takový muž způsobilý vést velkou firmu a nezaslouží si náš respekt,“ napsal Blain. I proto radí dalším investorům, aby akcie automobilky Tesla nedrželi. „Není to někdo, do jehož firmy byste měli chtít investovat peníze na důchod,“ dodal Blain na adresu šéfa automobilky Tesla.

Akcie Tesly:

Muska Blain srovnal s excentrickým zakladatelem firmy WeWork Adamem Neumannem, který musel potupně vedení firmy opustit, protože z firmy vyváděl miliony dolarů. Společnost pronajímající coworkingové kanceláře se topí v dluzích. Ve třetím kvartále 2019 hospodařila se ztrátou 1,3 miliardy dolarů.

Akcie Tesly se obchodují na úrovni 340 dolarů a zotavují se z velkého propadu, v červnu byly na úrovni 180 dolarů. Po prvních dvou čtvrtletích v tomto roce, kdy automobilka hospodařila se ztrátou (v prvním to bylo 700 milionů dolarů), se ve třetím kvartálu vrátila do černých čísel z konce roku 2018. Investoři to ocenili a akcie rostou. Nicméně ještě v květnu Musk varoval, že firma nemá dostatek peněz na účtech.

Ve třetím čtvrtletí končícím zářím kalifornská automobilka vykázala zisk ve výši 143 milionů dolarů (3,3 miliardy korun). Tesla zdůraznila, že se jí podařilo zvýšit marži až na 22,8 procenta, což má dokazovat dobré vyhlídky pro společnost.

Automobilka ale registruje celkový dluh ve výši 12,5 miliardy dolarů (288 miliard korun). Během posledních pěti let se zadlužení zvedlo o 400 procent. Na začátku roku 2015 to byly 3 miliardy dolarů. Zadlužení prohloubila akvizice firmy Solar City, jež vyrábí baterie a fotovoltaická zařízení včetně solárních střešních tašek.

„Aby se Tesla zbavila zadlužení, musel by se stát doslova zázrak. Společnost by ve střednědobém období příštích 5-10 let musela znásobit svou produkci elektromobilů a začít generovat silně kladné volné cash flow, ze kterého by mohla svůj astronomický dluh splatit. Moc bych na to nicméně nevsázel,“ líčí vyhlídky Tesly analytik Consequ Stupavský.

