Problémy stroje 737 MAX smetly šéfa Boeingu Muilenburga

„Představenstvo se rozhodlo, že je nutná změna vedení, aby se obnovila důvěra ve společnost, která se snaží posunout dopředu a pracuje na narovnání vztahů s regulačními orgány, zákazníky a všemi dalšími zúčastněnými stranami,“ uvedl Boeing v dnešním prohlášení.

Boeing čelí desítkám soudních sporů s rodinami pasažérů, kteří zahynuli při nehodách letadel 737 MAX loni v říjnu v Indonésii a letos v březnu v Etiopii. Firmu také vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti a Kongres. Boeing minulý týden oznámil, že výrobu letadel 737 MAX, která po tragických haváriích nesmějí od letošního jara létat, od ledna pozastavuje.

Krize kolem 737 MAX a jejich zákaz létání byla vůbec nejhorší za 34letou kariéru odcházejícího šéfa. Nyní pětapadesátiletý Muilenburg do Boeingu nastoupil v roce 1985 a na jeho špici se dostal v roce 2015. Ve funkci zpočátku zaznamenal velké úspěchy. V roce 2018 vykázal Boeing poprvé ve své více než stoleté historii stomiliardové tržby v dolarech. A cena akcií se do té doby dokonce ztrojnásobila.

Spekulace, že by Muilenburg mohl být propuštěn, se v odvětví objevily již před několika měsíci. Zintenzivnily se v říjnu, když ho správní rada zbavila titulu předsedy.

Do doby, než se funkce ujme Calhoun, který se mezitím musí zbavit svých závazků mimo Boeing, bude společnost řídit finanční ředitel Greg Smith. Předsedou představenstva, ale bez výkonných pravomocí, se s okamžitou platností stává Lawrence Kellner, dodala firma.

Podle kongresmana Petera DeFazia, který předsedá výboru prošetřujícímu Boeing, naznačovalo rozhodnutí firmy Muilenburga ve funkci ponechat, že ohledně bezpečnosti není „dostatečně seriózní“. „Kdyby to bylo na mě, Muilenburga by vyhodili už dávno,“ řekl politik víkendovému vydání deníku The New York Times.

Když držela Muilenburga ve funkci tak dlouho, ignorovala společnost učebnicové základy krizové komunikace, jakými se řídí jiné firmy, řekl dnes zpravodajskému serveru BBC profesor z vysoké školy Dartmouth's Tuck School of Business Paul Argenti. „Měl být pryč už dávno. Je součástí problému,“ dodal.

Akcie Boeingu od března ztratily více než 20 procent. Po oznámení Muilenburgovy rezignace přidávaly téměř čtyři procenta.

Evropští piloti odmítají návrat poruchového boeingu

