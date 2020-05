Problémy s vízi, dopravou i karanténou. Evropě chybí ukrajinští pracovníci

Nedostatek sezónních pracovníků ztěžuje situaci zaměstnavatelů po celé Evropě. Omezení reagující na pandemickou situaci jako uzavření hranic a přerušení přeshraničních spojů znemožňují i Ukrajincům s pracovními vízy, aby se vydali do zemí Evropské unie. Volí tak cestu na vlastní pěst, která je však dražší a často i neúspěšná.

Činnost velvyslanectví vyřizujících pracovní víza byla přerušena. Dostat se přes hranice se tak pokouší pouze ti, kteří si stihli vyřídit potřebná povolení před začátkem března, kdy onemocnění covid-19 naplno zasáhlo Evropu. Zástupci evropských zaměstnavatelů volají po co nejrychlejším obnovení vydávání víz, jelikož mnoho z nich je na pracovní síle z Ukrajiny existenčně závislých.

Ukrajina však původně vůbec nechtěla přemýšlet o tom, že by navrátivší Ukrajinci měli znovu odejít pracovat do jiných evropských států. Tamní ministr zahraniční Dmytro Kuleba na začátku dubna uvedl, že by bylo nelogické, kdyby Ukrajina umožnila občanům opět vyjet pracovat do zahraničí, když se je vláda snažila dostat zpět do země.

Kyjev s pomalu ustupující pandemií svůj názor přehodnocuje. Jako první se s Ukrajinou dohodlo Finsko, kterému se povedlo dojednat podmínky pro ukrajinské pracovníky. Ti jsou ve Finsku potřeba zejména v zemědělství, letos by jich tam mělo postupně dorazit okolo 1 500. První z nich už z Kyjeva minulý týden odletěli.

Obnovení letů do Finska je však zatím výjimkou, Ukrajinci se proto snaží do Evropské unie dostat jinými dopravními prostředky. Německý server Deutsche Welle si všímá problémů, se kterými se Ukrajinci cestující za prací v současné době potýkají. Stále jsou zrušena autobusová í vlaková spojení s Polskem, zároveň polsko-ukrajinské hranice není možné překročit ani pěšky.

Ukrajinci tak musí využívat k přesunu auta. Někteří dopravci sice nabízejí alternativu v podobě minibusů, ty však nejsou v současné chvíli vhodné. Zejména proto, že v nich není možné dodržovat bezpečné rozestupy mezi cestujícími. Ani ti Ukrajinci, kterým se podaří překonat polské hranice a mají i pracovní vízum, však nemají vyhráno, po příjezdu musí absolvovat povinnou karanténu, což je stojí další peníze.

Někteří ukrajinští pracovníci tak volí cestu přes Bělorusko, které se k pandemii doposud staví zdrženlivě a nepřistoupilo ani k uzavření hranic. Ukrajinci, kteří jej chtějí použít jako tranzitní zemi, mohou bez problémů vstoupit do země a nasednout do letadel, ta ale prozatím létají jen do omezeného počtu destinací.

Čeští zaměstnavatelé zejména ze stavebnictví a zemědělství doufají, že ukrajinští pracovníci se co nejdříve vrátí zpět do Česka. Prozatím nouzový stav na Ukrajině platí do 22. května, jeho prodloužení však není vyloučené. „Vízová centra jsou tam v tuto chvíli uzavřená na základě jednostranného rozhodnutí tamních úřadů,“ řekla deníku Právo Mariana Wernerová z tiskového oddělení Ministerstva zahraničních věcí.

Letošní sklizeň ovoce a zeleniny tak zůstává nejistá. Navzdory tomu, že nezaměstnanost stoupá, Češi na polích a stavbách pracovat nechtějí. Tuzemští farmáři a stavební firmy tak musí doufat, že příjezd ukrajinským pracovníkům bude brzy povolen příjezd.

Zdroj: dw.com, france24.com, novinky.cz, euractiv.com