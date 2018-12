Příštím guvernérem ECB bude podle ekonomů Liikanen, preferovali by ale Coeurého

Draghi by měl po osmi letech strávených ve funkci odejít z čela ECB na konci října příštího roku. Podle Financial Times je Draghi všeobecně oceňován za to, že zabránil kolapsu eurozóny. Jeho nástupce bude muset rozhodnout o tom, jak rychle eurozóna opustí mimořádně uvolněnou měnovou politiku.

Liikanena za nejpravděpodobnějšího kandidáta na nejvyšší post v ECB označilo osm z 24 dotazovaných ekonomů. Pouze tři respondenti ho však považují za preferovaného kandidáta. Coeurého preferuje sedm respondentů, jeho jmenování však očekává pouze jeden, píše Financial Times.

Druhým nejpravděpodobnějším kandidátem na příštího šéfa ECB je podle průzkumu guvernér francouzské centrální banky François Villeroy de Galhau, jehož jmenování očekává šest respondentů.

ECB tento měsíc ohlásila ukončení programu nákupů dluhopisů, kterým po několik let podporovala inflaci a hospodářský růst v eurozóně. Zopakovala však, že její úrokové sazby by měly přinejmenším do léta příštího roku zůstat na nynějších rekordních minimech. Základní úroková sazba ECB v současnosti činí nula procent.¨

