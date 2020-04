Příspěvky pro OSVČ v rámci Pětadvacítky bude možné vyplácet i v následujících měsících

Živnostníci a podnikatelé postižení opatřeními kvůli šíření koronaviru budou dostávat jednorázový příspěvek 500 korun denně i po 30. dubnu. Návrh dnes schválila vláda, informovalo ministerstvo financí v tiskové zprávě. Návrh zákona, který ještě musí projednat Parlament a podepsat prezident, umožní příspěvek vyplácet až do uvolnění všech opatření omezujících podnikatele. Vláda s nimi zatím počítá do 8. června.

Podmínky programu Pětadvacítka se podle dřívějšího vyjádření ministryně nemění, ale podnikatelé musí předložit nové čestné prohlášení. V plné výši tedy bude možné nově žádat o maximální podporu 19 500 korun.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) na twitteru informovala o tom, že vláda ve středu projedná návrh, aby na jednorázový příspěvek 500 korun denně dosáhly vedle OSVČ i malé společnosti s ručeným omezením bez zaměstnanců.

V dnes schválené novele MF s ohledem na nemožnost odhadnout, zda nebude nutné ponechat část vládních opatření v platnosti i po 8. červnu, navrhlo umožnit i třetí období nejdéle do 31. srpna. To by mohlo už být nově schváleno jen nařízením vlády a nemusel by se kvůli tomu schvalovat zákon. „Třetí bonusové období bude moci případně zahrnovat pouze ty dny, kdy nadále potrvají krizová opatření omezující zcela nebo zčásti výkon samostatné výdělečné činnosti,“ uvedl úřad.

Kabinet dnes o návrhu jednal s Národní ekonomickou radou vlády (NERV), která pokračování programu posvětila.

Pětadvacítka by mohla státní kasu přijít i na více než 30 miliard

Od 9. dubna mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem žádat za období od 12. března do 30. dubna o příspěvek 25.000 korun, tedy 500 korun denně. O příspěvek je již nyní možné požádat do 29. června. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700 tisíc OSVČ.

Výdaje státního rozpočtu na příspěvek OSVČ by do konce dubna mohly být podle dřívějších odhadů MF až 17,5 miliardy korun. Prodloužení by podle MF mělo státní kasu přijít na dalších až 13,6 miliardy korun. Reálně to ale podle úřadu bude zřejmě méně.

Na příspěvek dosáhnou lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost. O příspěvek mohou žádat i podnikající studenti do 26 let. Vedle toho mají nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Žádat mohou i podnikající invalidní a starobní důchodci. Příspěvek nepodléhá zdanění. Splnění podmínek doloží podnikatel jen čestným prohlášením.

Na finančních úřadech o příspěvek mohou požádat vedle živnostníků například samostatní zemědělci, lékaři nebo i sezonní podnikatelé. Zaměstnanců se příspěvek netýká. Na ty pamatuje vládní program Antivirus, který provozuje ministerstvo práce.