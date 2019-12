Přejezdy pro hvězdy. V Česku mají zmizet tisíce křížení kolejí a vedlejších silnic

Dvanáctimiliardová oprava trati mezi Otrokovicemi a Vizovicemi se už dva roky točí kolem železničního přejezdu ve Zlíně-Přílukách. Projekt kvůli tomu dosud nezískal územní rozhodnutí a hrozí průtahy. Problém je v tom, že přejezd je podle Správy železniční dopraví cesty (SŽDC) nebezpečný. Jenže vymazat z mapy ho nedokáže. Jde o jeden příklad z několika stovek podobných v Česku. Vláda nyní schválila zákon, který má bezproblémové rušení takových přejezdů zajistit. Pomalu tak skončí český svéráz, kdy mají tuzemské železnice v průměru přejezd na každém kilometru.

Situace ve Zlíně ukazuje, jak je nyní rušení železničních přejezdů složité. Podle SŽDC daný přejezd funguje navzdory kolizi se zákony. Byl už dokonce formálně zrušen, jenže se odvolaly firmy, které ho používají pro vjezd do svých průmyslových areálů, a krajský úřad námitce vyhověl. Věc se nyní vrací k silničnímu správnímu úřadu.

Stejná praxe funguje po celé zemi od roku 2016. Právě od té doby ruší přejezdy silniční správní úřady namísto Drážního úřadu. A počet úspěšně zrušených přejezdů je od té doby minimální. Zatímco do roku 2016 to bylo kolem osmi desítek ročně, letos to zatím bylo jen jedenáct. Dlouhodobý průměr nedosahuje ani třicítky.