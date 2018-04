Přebytek veřejných financí stoupl na 1,59 procenta HDP. Překonal 80 miliard

Veřejné finance skončily loni v přebytku, a to 1,59 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Přebytek činil 80,6 miliardy korun. Uvedl to Český statistický úřad. Předloni byly veřejné finance v přebytku poprvé, a to 0,73 procenta HDP. V předchozích letech byly v deficitu.