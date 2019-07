Pražské letiště v prvním pololetí odbavilo 7,8 milionu pasažérů. O pět procent více než loni

Meziroční nárůst počtu odbavených cestujících se tak zatím pohybuje na horní hranici očekávání letiště pro tento rok. „K tak dobrému výsledku přispělo zahájení přímých spojení do celkem devíti nových destinací, příchod tří nových dopravců a navýšení frekvencí na deseti linkách, z toho jedné dálkové,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Provoz letiště podle něj zatím zásadně neovlivnilo odstavení letadel Boeing 737 MAX, které jsou mimo provoz od března.

V prvních šesti měsících pasažéři nejvíce využívali spojů z Prahy do Londýna. Na této trase se uskutečnilo i nejvíce letů, a to 95 týdně. Mezi nejoblíbenější destinace dále patřily Paříž, Moskva Amsterdam a Frankfurt. Největší nárůst cestujících letiště zaznamenalo na přímých linkách do Amsterdamu (meziročně o 30 tisíc cestujících), Antalye (přibližně o 26 tisíc cestujících ) a Dauhá (přibližně o 25 tisíc cestujících).

Počty odbavených cestujících rostly také na dálkových linkách, meziročně asi o desetinu. „Síť krátkých leteckých spojení po Evropě máme již velmi dobře pokrytou. Rozšiřování dálkových linek je proto důležitým bodem naší strategie rozvoje přímých leteckých spojení z Prahy,“ podotkl Řehoř. Nejvytíženější dálkovou destinací byla v prvním pololetí Dubaj s celkem 223 797 odbavenými cestujícími.

Letiště by tak podle dosavadních výsledků letos poprvé mělo překonat hranici 17 milionů odbavených cestujících za rok. Loni odbavilo rekordních 16,8 milionu pasažérů, což bylo o devět procent více.

Víc než cigarety a voňavky. Pražské letiště investuje miliardy do zlepšení služeb pro cestující

Ředitel Letiště Praha Václav Řehoř ( Autor: Hynek Glos/Euro )

