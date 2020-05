Legal Disruptors: Být inovativní znamená být připravený

Pojem inovace může mít pro různé lidi řadu významů a podob. Být inovativní v kontextu aktuální koronavirové krize nicméně především znamená být připravený a přizpůsobit se co nejrychleji a nejlépe změnám, a to i těm náhlým a nepředvídatelným.

Krizi se zásadním dopadem do ekonomiky jsme na základě makroekonomických dat i historických zkušeností očekávali již delší dobu a zhruba před 18 měsíci jsme se na ni v naší kanceláři začali připravovat. Zaměřili jsme se na zvýšení efektivity práce, doplnění portfolia našich služeb i technologií, a v neposlední řadě také na důsledné finanční řízení a tvorbu rezerv.

Když potom svět zasáhla pandemie, měli jsme na co navázat. Obratem jsme tak vytvořili odborný tým čítající cca 25 kolegů, který koordinuje řešení veškerých otázek týkajících se následků situace způsobené covidem-19, sdílí s kolegy nejlepší postupy a řeší potřeby našich klientů. Díky robustním technologiím jsme mohli ze dne na sen plně přejít na vzdálené poskytování služeb a více než 220 našich právníků a daňových poradců, ale také celý back office mohl pracovat z domova stejně efektivně jako z kanceláře.

Vedle digitalizace našich služeb jsme začali poskytovat i online komplexní informační servis ke koronaviru, který neustále aktualizujeme, podílíme se na krizové legislativě a zapojili jsme se také do několika bezplatných online poraden, které pomáhají občanům a podnikatelům. Zvýšenou efektivitu transformujeme do kvality našich služeb, a to bez nárůstu ceny. Naopak pro klienty postižené covidem-19 máme sníženou hodinovou sazbu, zdvojnásobili jsme rozsah bezplatných právních služeb na 1500 hodin měsíčně a také jsme více než zdvojnásobili finanční podporu v rámci PRO BONO programu.

Ať už jsou ale naše služby sebe víc inovativní a odehrávají se stále častěji v online prostředí, jejich hnacím motorem je stále totéž – lidský faktor. Jeho součástí je špičková odbornost, disciplína, vysoké pracovní nasazení všech našich kolegů i ochota a schopnost být pro klienty vždy maximální oporou. A nejen pro ně. V celé kanceláři se zvedla obrovská vlna solidarity, téměř všichni pomáhají potřebným, ať už v rámci kanceláře, nebo sami za sebe. A to si zaslouží největší obdiv. Nejen v době krize.

Článek byl publikován v týdeníku Euro rámci série komentářů k projektu Legal Disruptors supported by Legito. Jaroslav Havel je řídící partner Havel & Partners.