Konec nekonečných stížností. Poslanci osvobodili Nejvyšší správní soud od marginálních pří

Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny schválil novelu soudního řádu správního, která zásadně omezí možnost kasační stížnosti vůči rozhodnutím krajských soudů ve správních věcech. Rozšíří institut takzvané nepřijatelnosti kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud (NSS), který o stížnostech rozhoduje, je v současné době zahlcen jednoduchými případy, typově spory o dopravní přestupky, které se dostanou do správního řízení a následně i k soudu.

Poslanci přijali kompromisní variantu a omezili kasační stížnost pouze na věci řešené v prvním stupni samosoudcem. Krajské soudy v těchto věcech rozhodují například právě o přestupcích, za které zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je nejvýše 100 tisíc korun, nebo ve věcech důchodového či nemocenského pojištění.

Rozhodnutí o odmítnutí stížnosti pro nepřijatelnost by navíc muselo být odůvodněno. Dosud může NSS odmítnout pro nepřijatelnost pouze případy ve věcech mezinárodní ochrany, například azylu.

Původní novelu předložila předloni skupina poslanců v čele s předsedou ústavněprávního výboru Markem Bendou. Podle tohoto návrhu měl NSS odmítnout pro nepřijatelnost jakoukoli kasační stížnost, která svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele. Jinými slovy, stížnost by musela mít významný přínos pro sjednocení soudního rozhodování. Přesvědčení stěžovatele o zásahu do jeho práv by nestačilo.

Původní podoby novely se ovšem obával Ústavní soud, který upozorňoval, že spory mohou být Nejvyšším správním soudem odmítány nadměrně a to pak může způsobit větší zahlcení Ústavního soudu, jelikož lidé se budou v těchto sporech pokoušet dovolávat svých základních práv a svobod. Hrozilo tak, že se problémy přesunou jen o stupeň dál.

NSS se v posledních letech potýká s masivním nárůstem počtu kasačních stížností, za posledních deset let skoro na dvojnásobek. Soud je přímo zavalen zejména daňovými či stavebními spory nebo spory o regulaci podnikání.