Prague Capital Market Summit se zaměří na aktuální příležitost na trhu

Potenciál kapitálových trhů a digitalizace

Kapitálové trhy střední a východní Evropy aktuálně prochází velkou změnou, kterou způsobila stejně jako v dalších klíčových sektorech digitalizace. Pojmy jako FinTech, transformace finančního trhu a firemních operations, jsou dnes již běžně používané termíny i v prostředí historicky velmi konzervativních kapitálových trhů.

Pohled na vývoj CEE regionu a potenciálu evropského kapitálu představí na pražském summitu generální ředitel maďarského AEGON Investment Management Péter Kadocsa, jemuž budou v panelu sekundovat další velká jména kapitálových trhů, mezi které patří např. Petr Koblic (BCPP), Jiří Švarc (J.P. Morgan), Lukáš Kovanda (Cyrrus), Petr Vybíral (Allen & Overy) a další.

Nový kapitál pro SME´s

Lokální novinku v podobě trhu zaměřeného na financování středně velkých firem představí generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic a poté naváže debata klíčových poradců. Ti do detailu představí vše podstatné, na co si musí dát firmy před vstupem na burzu pozor, a také klíčové parametry a doporučení. Mezi vystupujícími nebudou chybět např. František Bostl (STARTEEPO GROUP), Jakub Burda (ROKLEN CF) a Petr Kováč (C-CORPORATE FINANCE). V další části se představí tři firmy, připravující se na květnový úpisu akcií v rámci startu nového trhu pražské burzy.

Role soukromého kapitálu při financování firem

Tržní síla domácího kapitálu, nástup family offices, proměna prostředí soukromého kapitálu, klíčové M&A transakce za rok 2017. Tyto otázky zodpoví klíčové osoby private equity scény a finanční ředitelé významných firem, působících v České republice. Nebudou chybět: Andrea Ferancová Bartoňová (ESPIRA Investments), Hana Pavelková (Renomia), Michal Aron (ARX EQUITY), Jiří Beneš (Prezident CVCA) a Prokop Verner (Allen & Overy).

Investiční výhled na rok 2018

Indikátory ekonomického sentimentu stále směřují k dalšímu růstu objemu investic do zemí střední a východní Evropy. V roce 2018 očekáváme oproti roku předešlému navýšení investic. Jaké investiční strategie zvolit a do jakých oblastí? To zodpoví přední čeští investiční profesionálové, mezi nimiž nebudou chybět např. Lukáš Kovanda (Cyrrus), Martin Řezáč (Erste AM), Roman Koděra (Saxo Bank) a Václav Kmínek (Redside).

Více informací je možné sledovat na webových stránkách www.pcms.cz