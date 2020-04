Pozor na stěhování s hypotékou, hrozí ztráta odpočtu úroků z daní

Bydlení a s ním spojená hypotéka je jedním z největších životních výdajů. Vítaným bonusem je proto zákonná možnost odečíst si ze základu daně část úroků zaplacených za úvěr na bydlení. Lidé tak mohou ušetřit v závislosti na výši hypotéky až desítky tisíc ročně. Stejně snadno však o tuto možnost mohou přijít, pokud si při převodu staré hypotéky na novou nemovitost neohlídají podstatný detail v podobě trvalého bydliště.

Hlavními podmínkami pro možnost odpočtu je vlastnictví nemovitost a to, že v ní majitel či jeho blízcí přímo bydlí. Stát se tím logicky brání, aby nepodporoval investory s desítkami bytů, ale opravdu jen lidi pořizující si nemovitost pro vlastní potřebu. Tato podmínka však má svá úskalí a příběhy z praxe ukazují, že i lidé, kteří na první pohled všechny podmínky splňují a ve financované nemovitosti prokazatelně dlouhodobě bydlí, mohou u finančního úřadu narazit.

„Nejčastějším problémem bývá rozpor faktického a formálního bydliště či jeho prokazování, pronájem nemovitosti. V poslední době se však setkám i s formálními problémy souvisejícími s tím, že se poplatníci stěhují do jiných nemovitostí,“ řekl pro Euro.cz Jan Bonaventura, daňový poradce ze společnosti Bredford Consulting. Sám se v nedávné době setkal se dvěma případy, při nichž finanční úřady odmítly nárok na odpočet úroků z hypotéky uznat.

„Chybka“ za statisíce

Roky si daňový základ o úroky z hypotéky na svůj byt snižoval například podnikatel z Prahy. Problém nastal, když byt prodal a postavil si dům. Finanční úřad mu sdělil, že na odečet již nemá nárok. Bydlel v bytě, jehož pořízení částečně financoval hypotékou. Poté, co se rozhodl pořídit pozemek a postavit na něm dům, si vzal překlenovací úvěr na nákup pozemku a současně uzavřel i smlouvu o řádném úvěru na stavbu domu. V jeden okamžik tak měl uzavřeny tři různé úvěrové smlouvy.

Poté, co prodal původní byt, splatil překlenovací úvěr na pozemek i původní hypotéku. Zůstal jen řádný úvěr tři miliony korun na dům a vše se zdálo být v pořádku. Banka však uvedla jako účel financování všechny nemovitosti: původní byt, pozemek i nový dům. Každá z nich zároveň sloužila bance jako ručení.

„Finanční ústav se kryl, chtěl mít vše pojištěné. Svému klientovi tím ale způsobil to, že i na řádný úvěr finanční úřad hleděl jako na částečné refinancování úvěru na první byt, který již ovšem nevlastnil a nebydlel v něm. Nesplnil tedy formální podmínky pro odpočet úroků,“ upozornil Bonaventura, podle kterého se v podobné situaci mohou v určité životní fázi ocitnout tisíce lidí, kteří mají úvěr na bydlení a rozhodnou se přestěhovat do jiné nemovitosti.

„Pokud si ponechají původní hypotéku, změní zástavu a původní nemovitost prodají, přestanou splňovat podmínky pro odpočet úroků,“ doplnil daňový poradce. Řešení takové situace navíc podle něj není snadné a fakticky zbývají jen dvě možnosti – smířit se s tím a tratit tak každý rok tisíce korun na daních, nebo zkusit finančnímu úřadu mnoha dokumenty složitě věc doložit.

Trnitá cesta

U zmíněného podnikatele dopadla celá záležitost nakonec pozitivně. Finanční úřad, který mu původně odmítl uznat úroky související s řádnou hypotékou jako odečitatelnou položku, po složitém dokazování otočil. „Trvalo několik měsíců, než se mu podařilo finanční úřad přesvědčit, že celý úvěr byl využit opravdu jen na současné bydlení. Uspěl však díky vstřícnému přístupu úředníků, kteří měli ochotu se případem detailněji zabývat,“ popsal složitou cestu k nápravě Bonaventura.

Úředníci podle něj požadovali doložit, jak přesně byly peníze využity, kam a kdy se jaká částka z banky odesílala i kupní smlouvy související s novou nemovitostí. Tomu všemu by přitom šlo velmi snadno předejít, kdyby banka při zřizování obou úvěrů do každého z nich uvedla jen ty nemovitosti, ke kterým se opravdu vztahují. I po splacení překlenovacího úvěru penězi z prodeje původního bytu totiž chápal finanční úřad řádný úvěr jako částečné refinancování úvěru na prodaný byt.

To druhý Bonaventurou zmapovaný případ zatím tak pozitivní konec nemá. Týká se ženy ze severních Čech, která měla již několik let hypotéku na vlastní dům, v němž bydlela. Pak se ale rozhodla zakoupit větší dům a pro zjednodušení se s bankou dohodla, že úvěr zůstane stejný (tedy i jeho účel), jen se změní zástava. „Jenže tím pádem přestala formálně splňovat podmínky pro odpočet úroků, byť výsledek by byl stejný, jako kdyby jeden úvěr splatila a druhý načerpala. Finanční úřad situaci posoudil tak, že je úvěr určen na pořízení nemovitosti, kterou již paní nevlastní, a úroky odmítl uznat.“

Takhle ne

Úředníci byli neoblomní a odmítli uznat, že úvěr je fakticky určen na nemovitost pro bydlení. Žena se proto odvolala a nyní probíhá přezkum rozhodnutí. Pokud ani v odvolacím řízení neuspěje, bude muset zvážit, zda napadne rozhodnutí u soudu, protože takové řízení je spojeno s dodatečnými náklady. Na druhou stranu, pokud by doměrek akceptovala, bude na daních tratit mnoho dalších let.

„Při jakémkoli odpočtu je ideální zvážit všechny okolnosti s předstihem a poradit se s odborníkem včas před jakoukoliv změnou. Nejde jen o to, zda máte pravdu, ale i o to, za jak dlouho se k tomu doberete a kolik vás to bude stát,“radí ideální postup daňový poradce.

Možnost snížení základu daně o úroky z hypoték je již tradičním odpočtem. Jedná se o formu slevy na úroky ve výši 15 až 22 procent dle daňového zatížení. Fakticky je to politický nástroj, jak podpořit vlastnické bydlení, které je v Česku nadmíru oblíbené. V minulosti se debatovalo o změnách či zrušení s ohledem na to, že je podporováno jen vlastnické, nikoliv například družstevní bydlení. Také byla kritizována horní hranice odpočtu (300 tisíc korun) jakožto podpora bohatých.