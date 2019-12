Startup chce zarazit plýtvání jídlem. Umí zpomalit stárnutí ovoce a zeleniny

Prodej banánů v supermarketu, ilustrační foto Autor: Wolfgang Kumm/dpa/ Profimedia.cz

Ve světě se vyhodí miliony tun potravin, protože se zkazí a nedostanou se včas k zákazníkům. Ve Spojených státech to je třetina úrody. Startup Hazel Technologies to hodlá výrazně změnit. Dodává obchodníkům malé sáčky, jež se přidávají do přepravek s ovocem a zeleninou a blokují uvolňování ethylenu. Životnost potravin se tak prodlouží až na trojnásobek.