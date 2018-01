Poptávka po bioplastech roste. Do odvětví vstoupil BASF či Stora Enso

„Biochemikálie a bioplasty mohou snížit část poptávky po ropě, podobně jako recyklace může snížit celkovou poptávku po umělé hmotě,“ řekl agentuře Bloomberg konzultant společnosti Wood Mackenzie Pieterjan Van Uytvanck. „Stanou se větší částí dodávek,“ poznamenal. Wood Mackenzie se zaměřuje na ropný průmysl.

Ropné společnosti vyrábějí etylen a další základní suroviny potřebné k výrobě umělých hmot. Tyto firmy vkládaly velkou naději do růstu trhu s umělými hmotami, který by mohl vykompenzovat hrozbu poklesu poptávky po pohonných hmotách kvůli rozvoji elektrických aut.

Plasty se staly všudypřítomné v oblasti balení. To způsobilo, že svět začaly doslova zaplavovat použité lahve, pytle a další obaly. Stejně tak to ale začalo vyvolávat obavy mezi ekology a společnostmi, které je využívají nejvíce. Podle nadace Ellen MacArthur Foundation bude do roku 2050 ve světových oceánech více plastů než ryb a tyto materiály se dostávají i do potravních řetězců.

Bioplasty v současnosti tvoří asi jedno procento trhu s umělými hmotami. Největšími producenty jsou brazilská Braskem, americká NatureWorks a italská Novamont.

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) odhaduje, že růst trhu s umělými hmotami zvýší poptávku po ropě. Analytik IEA Te-jun Kim se domnívá, že petrochemické produkty, tedy takové, které vznikly přeměnou ropy a zemního plynu, se stanou hlavním motorem růstu poptávky po ropě. To je podle něj i důvod, proč se velké ropné firmy zaměřují na petrochemický průmysl. Firmy jako je Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell či Total expandují v oblasti umělých hmot a zhruba 70 procent vysoce kvalitních petrochemikálií vyrobených z ropy se mění na plasty, uvádí IEA.

Nová technologie bioplastů čelí silné konkurenci velkých rafinerií, které denně přeměňují stovky tisíc barelů na plasty. „Alternativní suroviny musejí být konkurenceschopné,“ říká k budoucnosti bioplastů finanční ředitel společnosti Stora Enso Seppo Parvi. Očekává, že se podaří dostat cenu bioplastů na stejnou úroveň jako cenu plastů z ropy. „Jsem přesvědčen, že to dokážeme.“

Je také potřeba zvýšit poptávku po bioplastech od obchodníků i spotřebitelů. „Nebude to nikdy fungovat, když se ve spotřebitelském sektoru bude snažit na dodavatele působit jen jedna velká firma jako je Coca-Cola,“ poznamenal ředitel oddělení po environmentální politiku firmy Coca-Cola Ben Jordan. „Je potřeba větší poptávka v odvětví.“

