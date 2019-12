Aniž by kvůli tomu musel sahat do kapsy, má ze zákona každý vysokoškolák nárok prodloužit si své studium nanejvýš o rok. To přitom platí shodně jak pro bakalářské, tak magisterské programy. Pokud tedy na bakaláři strávíte namísto standardních tří čtyři roky a na magistrovi tři místo dvou, s žádnými poplatky si hlavu lámat nemusíte.

Také když se rozhodnete začít studovat druhou „vejšku“, můžete být v klidu. Naprostá většina univerzit totiž souběh dvou studií najednou, případně další vysoké školy (například když jste získali bakalářský titul z ekonomie a rozhodli jste si udělat ještě pedagogické minimum) toleruje a poplatek nevyžaduje. A pokud snad ano, jedná se o částky v řádu nanejvýš několika málo tisíc korun.

Co však již z pohledu peněz jistý problém být může, je prodloužení studia nad rámec onoho jednoho extra roku navíc. Pokud totiž nestihnete univerzitu absolvovat včas - tedy bakalářský program v řádu čtyř let, respektive magisterský během tří – poplatkům za delší studium se pravděpodobně již nevyhnete. I když pořád platí, že záleží na okolnostech. Následující výjimky se totiž do takzvaného delšího studia nazapočítávají:

doba, po kterou měl student přerušeno studium,

doba, po kterou bylo studentovi uznáno rodičovství,

doba, po kterou se student neúspěšně věnoval předchozímu studiu, ale které posléze řádně ukončil v rámci programu stejného typu.

Pokud ovšem předchozí neúspěšně ukončená studia žádným způsobem nekorespondují s těmi, kterým se dotyčný věnuje nyní, má student jednoduše smůlu.

Poplatky na univerzitách vycházejí ze společného základu, který byl pro akademický rok započatý letos stanoven na hranici 4 090 Kč. Jejich konečná výše se ale liší případ od případu, neboť každá vysoká škole si je stanovuje sama za sebe. A jak je na tom vaše alma mater?

