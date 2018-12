Policie prodloužila lhůtu pro vyšetření Čapího hnízda. Jasno má být do 30. dubna

Lhůta pro skončení vyšetřování byla prodloužena již dříve, nejprve měla vypršet na konci září, tehdy ji však kriminalisté přesunuli na 31. prosince. Web Euro.cz již koncem listopadu informoval, že ani tento termín k uzavření vyšetřování stačit nebude. V kauze čelí stíhání premiér Andrej Babiš (ANO) i někteří členové jeho rodiny.

„Policejní orgán dne 21. prosince 2018 písemně státnímu zástupci zdůvodnil, proč nebylo možné vyšetřování skončit, jaké úkony je třeba ještě provést a po jakou dobu bude vyšetřování pokračovat, tj. do 30. dubna 2019,“ uvedl Cimbala s tím, že vzhledem k tomu, že se vyšetřování nachází v neveřejné části, není možné jednotlivé úkony blíže komentovat.

O tom, že lhůta bude zřejmě znovu prodloužena, hovořil dozorující žalobce Jaroslav Šaroch již v minulosti. Za to, že při výkonu dozoru nepostupuje zcela efektivně, ho nedávno kritizovalo jak vedení Městského státního zastupitelství, tak i nadřízené pražské vrchní státní zastupitelství. Šaroch v rozhovoru pro Deník N kritiku odmítl.

Babiš má problém. A my také

Šaroch se podle mluvčího k prodloužení lhůty vyjádří v rámci prověrky. Podle trestního řádu má možnost pokynem kriminalistům změnit výčet úkonů, které mají být ještě provedeny nebo stanovit odlišně lhůtu, po kterou má vyšetřování ještě trvat.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která před několika týdny spornou dotaci státu vrátila.

Dále čtěte: