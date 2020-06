Pojišťovny Generali a Union řeší první krachy cestovek

Koronavirus už položil 63 cestovních kanceláří. Podle údajů ministerstva pro místní rozvoj (MMR) od začátku letošního března zkrachovaly tři cestovky, jejichž úpadek nyní řeší pojišťovny. Zbytek tedy šedesát společností prodávající vlastní zájezdy zatím jen dobrovolně přerušilo svou činnost a podle MMR je velká pravděpodobnost, že by se většina z nich k provozování cestovní kanceláře zase mohla vrátit.

Minulý týden potvrdil Městský soud v Praze úpadek cestovní kanceláře Pragotour Plus. Společnost se specializovala na organizování vzdělávacích exkurzí, rekreačních a sportovních pobytů pro školy. V seznamu věřitelů je tedy padesátka převážně pražských základních, středních i mateřských škol, kterým by měla cestovka na vybraných zálohách vracet 4,5 milionu korun, neboť služby, které si u ní školy objednaly, nemohla v důsledku vládních opatření v podobě omezeného pohybu realizovat.

“Cestovní kancelář se dostala do situace, kdy není smluvně dohodnuté zájezdy realizovat a vytvořit zisk a není ani možné vrátit uhrazené zálohy. S ohledem na vynaložené náklady již dlužník nedisponuje finančními prostředky v celé výši vybraných záloh, když část již byla spotřebována na přípravu zájezdu a provoz cestovní kanceláře v předchozím období,” píše v návrhu na zahájení insolvenčního řízení jednatel cestovky Pragotour Plus Jiří Vlasák.

Přestože vláda schválila pomoc cestovkám, že mohou namísto vybraných záloh vracet vouchery, na školy se tato možnost nevztahuje, což se cestovce Pragotour Plus stalo osudným. Ke krachu přispěla i pojišťovna Union, jak píše Vlasák v insolvenčním návrhu, neboť jim odmítla poskytnout pojištění na další období a bez něj není možné legálně provozovat činnost cestovní kanceláře. Jinde se cestovce pojištění, které je ze zákona povinné, získat nepodařilo. Jak také vyplývá ze zákonného pojištění, Union tak nyní bude muset řešit veškeré závazky, které nebude schopna Pragotour Plus uhradit. Pokud by výše závazků přesáhla rozsah pojištění, zbytek zaplatí státní garanční fond. Dostat by se tedy mělo na všechny věřitele a o peníze nepřijde nikdo.

Do podobné situace se dostala i cestovní kancelář CK Special, která na svém webu oznamuje ukončení činnosti a odkazuje na dokument od Generali České pojišťovny, kde, jak píše, jsou veškeré informace, co musí klienti podniknout pro získání finančních prostředků, které zaplatili cestovní kanceláři na základě uzavřených cestovních smluv. V insolvenčním rejstříku zatím cestovka nemá žádný záznam. Trojici zkrachovalých uzavírá cestovní kancelář Aeolus, o které již týdeník Euro psal a která v insolvenčním rejstříku vyčísluje neuhrazené závazky na 40 milionů korun.

Plánuje letos letní dovolenou v zahraničí? Ano

Ne Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

V pojišťovnách, které poskytují pojištění proti úpadku cestovních kanceláří, zažívají manažeři horké chvíle. Ke konkrétním případům se pojišťovny vyjadřovat nechtějí. Nikdo si navíc netroufá odhadnout, kolik cestovních kanceláří nakonec zkrachuje a kolik toho budou muset pojišťovny na náhradách klientů nakonec zaplatit. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež si myslí, že další krachy budou určitě následovat a ohroženy jsou i větší cestovní kanceláře.

Například ERV Evropská pojišťovna týdeníku Euro potvrdila, že letos už neprodloužila pojištění třem cestovním kancelářím. “Prodloužení pojištění může být zamítnuto v případě, kdy je finanční rating dané společnosti pod hodnotami stanovenými vnitřními předpisy jako minimální,” říká za ERV manažer marketingu a komunikace Vlastimil Divoký. “Vzhledem k mezinárodní situaci v oblasti cestovního ruchu jsme nuceni postupovat obezřetně při přijímání nových klientů. Obecně platí, že pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře nyní sjednáváme pouze v naprosto výjimečných případech jako je třeba zcela originální zaměření, mimořádná kapitálová síla nového subjektu nebo vazby na strategické hráče na trhu,” dodává Divoký.

Pojišťovny přitom znervózněly již loni na podzim, když zkrachoval britský gigant Thomas Cook se 180letou historií, zajistitelé po celém světě začali plošně na pojistné domy tlačit, aby se povinné pojištění proti úpadku cestovní kanceláře zpřísnilo. Cena šla nahoru a třeba v Česku přestaly některé pojišťovny nové cestovky pojišťovat. Cestovní kanceláře, které velmi negativně zasáhlo už uzemnění letadel Boeing 737 MAX, zažívají v rámci letošní pandemie další velkou ránu, která se pro mnohé z nich může stát tou poslední kapku vedoucí ke krachu.