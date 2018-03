Podle prognózy stoupnou sazby nejdříve na konci roku, míní Rusnok

„Se stávající prognózou je po únorovém zvýšení úrokových sazeb konzistentní jejich další nárůst nejdříve v závěru letošního roku a pak zejména v příštím roce,“ uvedl guvernér.

Inflace bude podle prognózy ČNB letos nad dvouprocentním cílem ČNB a vrátí se k němu na začátku příštího roku. „Bankovní rada vyhodnotila rizika stávající prognózy jako mírně protiinflační,“ uvedl Rusnok. Proti růstu cen tak může působit rychlejší než očekávané snížení inflace počátkem letošního roku. Naopak jako proinflační riziko označila rada možné pozvolnější posilování kurzu koruny k euru v následujících čtvrtletích ve srovnání s prognózou.

„Pokud by nastalo zpomalení v posilování koruny ve vztahu k naší prognóze, tak se nám asi vytvoří prostor pro rychlejší zvýšení sazeb. Neznamená to, že by to vyžadovalo nějaký zásah, ale vytvářel by se prostor pro další kroky k normalizaci úrokových sazeb,“ uvedl Rusnok.

ČNB naposledy zvýšila úrokové sazby letos na počátku února. Základní úroková sazba stoupla o 0,25 procentního bodu.

