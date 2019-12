Podepsáno. Česko nakoupí izraelské radary za tři a půl miliardy korun

Radar izraelské firmy Elta, ilustrační foto Autor: Elta

Česká armáda koupí od Izraele osm mobilních 3D radiolokátorů za 3,5 miliardy korun. První z radarů armáda získá do 20 měsíců, všech osm jich bude mít k dispozici do 40 měsíců. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) dnes podepsal příslušnou mezivládní dohodu. Na jejím základě bude do zakázky přinejmenším z 30 procent zapojen český průmysl.