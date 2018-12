Žatecký poloraný červeňák, hlavní chmelová odrůda a velmi žádaný exportní artikl českých pěstitelů, má velký problém. Rostliny ztrácejí kvalitu. Zjistili jsme, proč.

Pryč jsou doby, kdy jsme viseli na každém slově doktora či bankéře a slepě se řídili jejich radami. Dnes nás minimálně bankéři musejí přesvědčit, že vědí víc než internet. V aktuálním čísle týdeníku Euro líčí šéf ČSOB John Hollows, jak se žije bankéřům v nové době.

Věřili byste, že Praha patří v digitalizaci ve světovém měřítku mezi úspěšná města? A přece je to pravda. Kdy bude naše hlavní město skutečně „smart“ a co nás to bude stát, se dozvíte v aktuálním čísle týdeníku Euro.

Poslouchejte Euro!

Nové Euro vychází 3. prosince. V elektronické verzi ke stažení v AppStore a na www.alza.cz/euro.