V nejnovějším Euru se dozvíte, proč se sokolům snáz shánějí členové než peníze. Při exkurzi do komunální politiky dvou největších měst v Česku najdeme paralely mezi tím, co možná čeká pražského Piráta Hřiba, a co už na vlastní kůži zažil jeho brněnský předjezdec Matěj Hollan. Vypravíte se s námi po stopách Trumpova evropského blitzkriegu a také na Rujánu, kde v bývalém nacistickém komplexu Prora vzniká originální bytový projekt.

A aby toho lehkého letního čtení nebylo moc, viceguvernér centrální banky Mojmír Hampl vám vysvětlí, proč očekává skokový růst cen.

Poslouchejte Euro!