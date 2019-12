Počet firem s jedním majitelem roste. Více se individualizuje podnikání žen

V Česku je nyní 525 tisíc obchodních společností. Na 320 tisíc z nich má jednoho majitele, 123 tisíc má dva majitele, 53 tisíc má tři a více majitelů a u 29 tisíc počet majitelů nelze určit, protože je vlastní jiná společnost nebo jde o akciovou společnost s více vlastníky. Ze 496 tisíc společností, u kterých je známý počet vlastníků, tvoří ty s jedním majitelem 65 procent a ty se dvěma a více majiteli 35 procent.

Společnosti s jedním vlastníkem jsou obecně mladší než společnosti s více majiteli. Na 37 procent z nich je na trhu maximálně pět let a dalších 22 procent od šesti do deseti let. Na 59 procent firem s jedním majitelem je na trhu maximálně deset let. U firem, které mají dva majitele, je tento oddíl už pouze 47 procent a u firem se třemi a více majiteli 33 procent.

Podobný obrázek ukazují čísla o celkovém počtu společností podle věku. U firem, které jsou na trhu maximálně pět let, tvoří ty s jedním majitelem 72 procent. U firem starých 11 až 15 let jde o 59 procent, u firem starších dvaceti let o 47 procent.

Víme, jak na to: první česká generace 21. století se hlásí o slovo

Nastupující generace českých podnikatelů ( Autor: Tomáš Novák/Euro )

Postupná individualizace ve vztahu k vlastnictví společností je patrná i v průběhu tohoto roku. Během posledních šesti měsíců se počet společností s jedním majitelem zvýšil o 7000, zatímco počet společností s více majiteli se snížil o 3000.

„Řízení společnosti s jedním vlastníkem je obecně jednodušší. V posledních letech je také založení firmy snazší a finančně dostupnější. Pokud má někdo podnikatelský nápad, může ho častěji než dříve realizovat sám. Dalším důvodem, proč je mezi staršími společnostmi menší počet firem s jedním majitelem, může být ten, že při krátkodobém neúspěchu či hospodářské recesi mohou být o něco odolnější než společnosti s jedním vlastníkem,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Ze všech společností v Česku je nejvyšší podíl firem s jedním vlastníkem v Praze a v Jihomoravském kraji, kde dosahuje 63 procent. V Olomouckém kraji je to 62 procent. Naopak nejnižší je v Karlovarském kraji, kde má jednoho vlastníka pouze polovina společností.

Společnosti s jedním vlastníkem jsou si většinou podobné bez ohledu na to, jestli je vlastní muž nebo žena. Několik rozdílů zde však existuje. Společnosti vlastněné ženou jsou obecně ještě mladší než společnosti vlastněné jedním mužem. Dvě třetiny společností, které vlastní žena, je na trhu maximálně deset let.

Ženy jsou také poctivější při zveřejňování účetních závěrek. Mezi muži nezveřejnilo účetní závěrku ani jednou za poslední tři roky 57 procent společností, mezi ženami to byla přesně polovina. Ženy se svými firmami také o něco častěji skutečně podnikají. Mezi firmami s jedním majitelem je mezi muži bez obratu a zaměstnanců 34 procent společností, mezi ženami 31 procent.

