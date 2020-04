Plnou parou vpřed. Zaoceánské lodě by se mohly rozjet už příští rok

Více robotů, téměř žádné samoobslužné bufety a pečlivé zdravotní kontroly. Na to vše by se měli do budoucna připravit lidé, kteří se plánují zúčastnit plavby na nějaké luxusní výletní lodi brázdící světová moře a oceány. Jedině tak totiž bude podle analytiků možné zajistit jejich bezpečnost a postavit celé odvětví, které kvůli koronavirové krizi sčítá těžké ztráty, zpět na nohy.

Zatímco ještě na konci loňského roku byly obří výletní lodě typu Diamond Princess či Westerdam především synonymem luxusu, v uplynulých měsících se z nich v souvislosti s řáděním nebezpečného koronaviru nechtěně staly symboly zmaru a zoufalství. Fotografie a videa lidí uvězněných na jejich palubách po dobu několika dlouhých dní obletěly celý svět, a rozbily tak onu idylickou představu mnoha dalších o tom, jak báječné a velkolepé takové plavby mohou být.

Poté, co se zmíněná nákaza rozšířila z Asie postupně do dalších koutů světa, byly v podstatě všechny naplánované plavby zrušeny, respektive přesunuty na jiný termín, v důsledku čehož se řada společností provozujících tyto námořní kolosy dostala do značných finančních problémů. A to se pochopitelně negativně projevilo i na jejich tržní hodnotě. Zářným příkladem je třeba britsko-americký Carnival, jehož akcie se od začátku roku propadly o více než 77 procent.

Vývoj cen akcií společnosti Carnival od začátku roku 2020, zdroj: Trading Economics

Obdobně jsou na tom ale i další velcí hráči na trhu. Společnost Royal Carribean Cruises odepsala za stejné období přes 71 procent, zatímco Norwegian Cruise Line dokonce více než osmdesát.

Porovnání vývoje cen akcií společností Carnival s jejími konkurenty, zdroj: Trading Economics

Jakkoliv ale nastalá situace vypadá tragicky, analytici očekávají, že se z ní odvětví dokáže během nadcházejících let zotavit. Řada věcí každopádně podle nich už nebude taková jako dřív.

„Nastane spousta změn předtím, než budou moci lodě opět obnovit svoji činnost,“ potvrdil zpravodajskému webu CNBC Stewart Chiron, který se řadí k nejpovolanějším expertům v Americe, pokud jde o výletní plavby a vše s nimi spojené. O co konkrétně by se mohlo jednat?

„(Provozovatelé) budou muset přehodnotit rozvržení veřejných prostor, způsob organizování exkurzí na pevnině, budou muset vylepšit hygienická opatření či zvýšit své úsilí při screenování cestujících,“ předvídá známý cestovatelský influencer Scott Eddy.

Roboti coby uklízečky, místo švédských stolů číšnice

Ono screenování a přísnější hygienická opatření však podle řady analytiků sama o sobě stačit nebudou. Chtějí-li dotčené společnosti získat důvěru zákazníků nazpět, bude potřeba rozšířit a dovybavit jednotlivá zdravotnická zařízení nacházející se na palubách lodí, nainstalovat účinnější vzduchotechniku a především od starších cestujících začít povinně vyžadovat dokumenty dokládající skutečnost, že jsou ze zdravotního hlediska schopni takovouto plavbu vůbec absolvovat.

Zmizet by mohly i typické samoobslužné bufety a kantýny, kde se tradičně schází velké množství lidí v ten samý okamžik. Namísto velkých švédských stolů by jídlo mohlo být servírováno vyčleněným personálem, podobně jako je tomu v běžných restauracích.

Podle Clare Leeové ze společnosti Euromonitor International budou velcí provozovatelé také daleko víc investovat do nákupu nejrůznějších robotů, které poslouží zejména při úklidu kajut, chodeb a dalších prostor.

„Pandemie už stihla urychlit začlenění automatizovaných a digitálních čistících systémů a vydláždila celému turistickému odvětví cestu k dodržování vyšších hygienických standardů. Přední hráči budou upřednostňovat technologie, které zvýší úroveň bezpečnosti, aby tak v post-pandemickém období získali důvěru spotřebitelů nazpět,“ domnívá se Leeová.

Čím menší, tím lepší

Ačkoliv současná krize zatím nebere konce, lidé podle všeho zájem o výletní plavby neztratili. Dokládají to například údaje rezervačního portálu Cruisecompete.com, kde si podle deníku Los Angeles Times tuto formu dovolené zamluvilo na rok 2021 už o 40 procent pasažérů víc, než kolik se jich na tato plavidla nalodilo vloni.

Něco by se v tomto ohledu však přeci jen změnit mohlo. Namísto obřích kolosů mnohdy na délku měřících i více než 300 metrů by se pozornost pasažérů mohla upnout k menším lodím, na kterých nebude taková koncentrace osob a které budou kromě moří schopny plout například i po řekách a jezerech.

„Lidé budou chtít být blíže přírodě, blíže plážím, blíže zvířatům,“ podotýká Steve Ebsworth, šéf společnosti Rascal Voyages specializující se na provoz luxusních jachet v oblasti jihovýchodní Asie.

„Myslím si, že vítězi budou všichni ti, kteří budou tomuto směru nakloněni,“ dodává s tím, že ačkoliv ani jeho firma nemá aktuálně o zákazníky na konec letošního, respektive začátek příštího roku nouzi, i on počítá se zavedením zvýhodněných nabídek a nejrůznějších slev, aby podpořil místní cestovní ruch.

