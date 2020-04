Piráti na pravoboku i levoboku. Západní Afrika hlásí rostoucí počet ozbrojených přepadení na moři

Novodobí piráti lačnící po ropě se během loňska činili. Jen v oblasti západní Afriky se počet jejich útoků ve srovnání s rokem 2018 zvýšil o více než 50 procent. Experti přitom odhadují, že v podobném trendu se bude vyvíjet i letošek. Co tato skutečnost znamená pro tamní těžařský průmysl?

Ropný trh se během těchto týdnů otřásá v základech. Ceny černého zlata spadly kvůli koronavirové krizi na rekordně nízkou úroveň a celý svět aktuálně řeší, kde vytěženou surovinu uskladnit, až ji bude opět potřeba. Jak ovšem podle zpravodajského webu CNBC vyplývá ze studie provedené Mezinárodním námořním úřadem (IMB), ani na straně nabídky není vše zcela v pořádku. Zejména pak v jistých dlouhodobě problematických koutech planety.

Zmíněná studie totiž odhalila rostoucí aktivitu novodobých pirátů řádících ve vodách, které lemují pobřeží západní Afriky. Počet případů, kdy v oblasti Guinejského zálivu došlo k únosu posádky lodě, stoupl podle zmíněné studie o více než 50 procent. Zatímco ještě v roce 2018 zaznamenaly místní úřady celkem 78 takovýchto přepadení, loni se číslo zastavilo až na hranici 121 případů.

Neklidné nigerijské vody

Nikde jinde na světě není aktuálně nebezpečí ozbrojených útoků v obchodní námořní dopravě tak vysoké jako právě v západní Africe. Oněch 121 incidentů totiž představuje celých 90 procent všech námořních přepadení, které byly během roku 2019 oficiálně zdokumentovány. Většina z nich se sice odehrála ve výsostných vodách Nigérie, odborníci z poradenské firmy Verisk Maplecroft se nicméně domnívají, že v blízké budoucnosti by se tato oblast mohla rozšířit i do sousedních států.

„Tento trend bude pokračovat do roku 2020 a 2021, jelikož regionální bezpečnostní složky, oslabené svou přítomností v místech napříč kontinentem a nedostatek adekvátního vybavení nebudou ani nadále stačit k tomu, aby s pirátstvím zatočily,“ cituje CNBC analytika Alexandra Raymakerse.

Místní producenti se proto podle něj musejí chtě nechtě připravit na velmi těžké časy: „Vidina mezinárodní pomoci je vzdálená, protože mezinárodní doprava se Guinejskému zálivu vyhýbá. Jak přepravní společnosti, tak producenti ropy a plynu by měli očekávat, že bude i nadále docházet k narušování dodávkových řetězců a exportních tras a že si to vyžádá i vyšší náklady, jelikož budou muset platit větší výkupné za osvobození svých posádek.“

Změna taktiky

Letošní cenový propad ropy na světových trzích není pochopitelně zdaleka prvním případem, kdy černé zlato ztratilo během několika dní podstatnou část své hodnoty. Obdobná situace, byť přeci jen v o něco menším měřítku, nastala například i v roce 2015. A právě tehdy se podle Raymakerse piráti operující v oblasti Guinejského zálivu rozhodli k významné změně své taktiky.

Zatímco dříve se zajímali především o to, co která loď převáží, nyní je jejich hlavním cílem samotná posádka. Ostatně čistě z praktického hlediska je pro ně tato nová strategie o poznání snáze proveditelná než dříve používané způsoby, neboť například na rozdíl od svých somálských „kolegů“ nemají k dispozici příliš mnoho míst, kde by mohli unesené plavidlo zakotvit a držet ho zde, dokud nezískají požadované výkupné.

Aktuální situace s přebytkem světových zásob ropy by jim nicméně měla celou tuto jejich zavrženíhodnou práci značně ulehčit. Řada společností se totiž v návaznosti na nepříznivý vývoj cen černého zlata rozhodla své tankery proměnit v dočasná úložiště, a právě toho by nyní piráti podle analytika firmy Verisk Maplecroft mohli teoreticky využít ve svůj prospěch. Takovéto posádky a lodní náklad představují „ideální a relativně snadné cíle“, píše se ve zmíněné studii.

Dopady mohou pocítit i Shell a jemu podobní

Přestože si piráti zpravidla troufají spíše na lodě místních těžařských společností, ani zdaleka to neznamená, že by nad tím velcí ropní producenti snad mohli pouze a jen mávnout rukou, ba naopak.

„IOC (mezinárodní ropné společnosti – pozn. red) jako Shell, ExxonMobil, Total, Chevron a Eni, které operují z Gabonu, Rovníkové Guinei a Nigérie patří mezi ty nejohroženější, neboť se mohou setkat sice se sporadickými, ale o to závažnějšími případy pirátství v rámci svých dodavatelských řetězců,“ dodává Raymakers.

Zdroj: www.cnbc.com