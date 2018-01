Petrobras žehlí korupční skandál. Za urovnání žaloby v USA zaplatí 63 miliard

Investoři do cenných papírů Petrobrasu v žalobě požadovali, aby jim podnik nahradil ztráty, které jim korupční skandál údajně způsobil. Petrobras v rámci dohody o urovnání žaloby nepřiznal žádné pochybení. Dohodu, která patří mezi největší urovnání žalob týkajících se cenných papírů v USA, ještě musí schválit americký soudce Jed Rakoff, napsala agentura Reuters.

Petrobras stojí v centru obřího korupčního skandálu, který zasahuje i do nejvyšších pater brazilské politiky. V kauze bylo obviněno několik stovek osob včetně významných podnikatelů a politiků. Skandál vedl k výraznému poklesu tržní hodnoty Petrobrasu.

Obvinění z korupce čelí i brazilský prezident. Čtěte více

Investoři podali žalobu poté, co brazilská prokuratura obvinila bývalé vedoucí pracovníky podniku, že během deseti let přijali úplatky v hodnotě přes dvě miliardy dolarů, a to zejména od stavebních a strojírenských společností.

Skandál kolem Petrobrasu vypukl před více než třemi lety a je označován jako Lava Jato (Automyčka). Původně šlo o vyšetřování skupin podnikatelů, kteří prali špinavé peníze a okrádali stát na daních. Později se začal rozkrývat rozsáhlý systém, v němž politici inkasovali úplatky za přidělování předražených zakázek.

Přečtěte si také: