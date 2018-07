Penta prodává Waltrovku, cena může být až 6,5 miliardy

Společnost Penta prodá kancelářské budovy v areálu Waltrovky. Do poloviny července vybere realitněporadenskou firmu a advokátní kancelář, které jí při prodeji budou radit. Transakce by mohla být uzavřena na přelomu roku.. Firma do projektu investovala více než pět miliard korun, podle odborníků by se cena mohla vyšplhat na 6,5 miliardy korun.