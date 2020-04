Pandemie jako poslední šance pro F1, jak dostat obří náklady pod kontrolu

Svět formule 1 současnou krizi přežije, některé týmy ale možná ne. Alespoň v takovém duchu se vyjádřil Andreas Seidl, šéf legendárního McLarenu, který patří mezi nejhlasitější stáje volající po zavedení restriktivních finančních opatření, jež by v konečném důsledku vedly k významnému snížení nákladů. A přestože jsou podle něj tyto změny v zájmu celého startovního pole, někteří konstruktéři se jim zatím úspěšně brání.

To, že je potřeba s neustále se zvyšujícími náklady na provoz závodních stájí něco udělat, je jasné již delší dobu. Vědí o tom všichni – týmy, Mezinárodní automobilová federace (FIA) coby organizátor jednotlivých velkých cen i samotné vedení formule 1. Ostatně již během minulého roku bylo jasné, že počínaje sezónou 2021, až vejdou v platnost nové regule, které mají královnu motorsportu v podstatě od základu změnit, bude zavedena po vzoru NHL obdoba jakéhosi finančního stropu, přes nějž zkrátka vlak nepojede. Jenže…

Onen strop, jehož výše měla původně činit 175 milionů dolarů (cca 4,35 miliardy dolarů), má hned několik poměrně významných výjimek, které se na něj nevztahují. Ty se týkají například nákladů na marketing, platů jezdců či vývoje a následné produkce pohonných jednotek. Tyto a další opomenuté položky pak v konečném součtu představují za všech 10 týmů na roštu částku neuvěřitelných 1,8 miliardy dolarů ročně (bezmála 45 miliard korun), jak připomíná Forbes. Jinými slovy, zmíněný strop se nevztahuje zhruba na polovinu výdajů, které každá stáj v průměru během jedné závodní sezóny vynaloží.

To však v tuto chvíli nehraje žádnou roli, neboť formule 1 musí, podobně jako řada jiných sportů, aktuálně řešit mnohem závažnější problém, který vyvstal v souvislosti se současnou pandemií způsobenou nebezpečným koronavirem. V důsledku jejího řádění bylo zrušeno, respektive přeloženo devět úvodních závodů letošní sezóny, přičemž je zde velká pravděpodobnost toho, že uvedené číslo se ještě navýší.

Kdy na některém z okruhů, byť třeba zcela bez přítomnosti diváků na tribunách, zhasne ona pětice startovních světel a dvacet monopostů se rozjede vstříc první zatáčce, je v tuto chvíli nejasné. Jediné závody formulí, které se v tuto chvíli odehrávají, jsou ty virtuální, a tak vedení šampionátu aktuálně nezbývá nic jiného než sčítat dosavadní ztráty a přemýšlet, jak z nastalé situace co nejrychleji ven.

Velké týmy se staví na odpor

Jedno řešení by zde bylo, a částečně se na něm všichni zainteresovaní vlastně dokonce již shodli. Kromě odsunutí chystaných změn, jež mají vizáž formulí zcela radikálně proměnit, bylo odsouhlaseno, že navrhovaný strop pro příští sezónu, jakkoliv má řadu nedostatků, nebude původních 175 milionů dolarů, nýbrž „jen“ 150.

Jenže řada týmů včetně McLarenu, druhé nejúspěšnější stáje v historii F1 co do počtu titulů mistrů světa, je přesvědčena, že i tak je to málo. Navrhují proto, aby byla částka ponížena na rovných 100 milionů dolarů.

„Myslím si, že krize, ve které nyní jsme, je pro sport, který byl nezdravý a neudržitelný již předtím, posledním budíčkem upozorňujícím na to, že se dostal do bodu, kdy potřebujeme velké, drastické změny,“ cituje šéfa McLarenu Andrease Seidla server Motorsport.com.

„Nejdůležitější věcí je, abychom ve vztahu k rozpočtovému stropu jednoduše udělali další velký krok, protože vzhledem ke všem finančním ztrátám, kterým letos budeme čelit, je to podle nás nanejvýš důležité. Rádi bychom ten rozpočtový strop viděli, co nejníže to jen půjde. Přicházíme s číslem 100 milionů dolarů, protože taková (výše) by se nám zamlouvala,“ objasnil v naději s tím, že se během probíhajících jednání mezi zástupci FIA, jednotlivých stájí a vedení šampionátu podaří aktuálně platná pravidla ještě pozměnit.

Problémem nicméně je, že trojice týmů v čele s Mercedesem, Ferrari a Red Bullem se domnívá, že z jejich pohledu jsou takto drastické škrty zkrátka neproveditelné. Vůči navrhovanému řešení se staví skepticky, neboť se obávají, že by v jejich důsledku musely propustit o poznání více pracovníků, než jak původně plánovaly.

Výdaje by se mohly snižovat postupně

Nedávná online konference mezi řediteli jednotlivých stájí, prezidentem FIA Jeanem Todtem a šéfy formule 1 Chasem Careyem a Rossem Brawnem žádné konkrétní závěry nepřinesla. Jistý pokrok vpřed ale přeci jen zaznamenán byl.

Jedním z diskutovaných řešení byl totiž návrh, podle něhož by se pro příští sezonu, tedy ročník 2021, onen rozpočtový strop snížil o dalších pět milionů dolarů s tím, že o rok později by klesl až na 130 milionů.

Sám Brawn označil podle Motorsportu debatu za konstruktivní a další snižování výdajů vítá: „Krize způsobená nemocí covid-19 vytvořila příležitost, díky níž se mohou lidé znovu podívat na to, jak reálně a citlivě by šel rozpočtový strop nastavit. A také nám umožnila o něm znovu s patřičným odhodláním vyjednávat,“ řekl pětašedesátiletý Angličan, který byl díky svým strategickým schopnostem jedním z hlavních strůjců úspěchů Ferrari na počátku nového tisíciletí.

Start letošní sezóny je stále ve hvězdách

Formuli 1 čeká bezesporu v nadcházejících týdnech a měsících velmi náročné období. Tím spíš když ani měsíc poté, co byla kvůli koronaviru nucena odpískat úvodní závod sezony v australském Melbourne, neví – podobně jako řada jiných sportovních odvětví – kdy se celý kolotoč velkých cen podaří znovu rozběhnout. Nejnovější zprávy naznačují, že by se tak mohlo stát v červenci v rámci Grand Prix Rakouska. Na okruh jako takový by však nejspíš žádní diváci nemohli.

Vedení F1 se nechalo v uplynulých dnech slyšet, že pokud se podaří sezonu odstartovat o prázdninách, mohlo by se stihnout odjet klidně i 19 závodů, tedy naprostou většinu těch, které byly na letošek původně naplánovány. Jenže to je zatím pouze teorie.

F1 přežije, ale za jakou cenu?

Královna motorsportu, která letos slaví již sedmdesátileté výročí od svého založení, by měla současnou krizi přežít. Že by to samé ale platilo o všech jejích současných účastnících, se však podle šéfa McLarenu říct nedá.

Sledujete formuli 1? Ano

Ne Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

„Abych byl upřímný, nevidím žádné známky toho, že by formule 1 neměla příští rok existovat. Myslím si, že největším rizikem nyní je, že pokud nepodnikneme něco rázného, přijdeme o (nějaké) týmy,“ cituje Seidla server Motorsport.com.

Otázkou nicméně zůstává, jak by taková F1 nakonec vypadala. Protože při aktuálním počtu deseti stájí si příliš mnoho z nich dovolit ztratit nemůže.

Zdroj: www.motorsport.com, www.forbes.com, www.cnn.com