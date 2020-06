Odpověď na krizi? Oslovíme české klienty, říká šéf unikátního hudebního hotelu Hlavatý

V roce 2009 vyhrál anketu o nejlepší luxusní hotel světa. Až do koronakrize tvořilo 98 procent jeho zákazníků cizinci. Pak ale přišlo uzavření hranic a vedení hotelu Aria zvažovalo, že podnik zavře a zakonzervuje. „Ale zvítězil pocit sounáležitosti s projektem, kterým žijeme,“ říká generální ředitel Jiří Hlavatý.

Celý management si snížil o 20 procent platy, hotel také snížil ceny a poprvé se víc zaměří na české hosty, kteří chtějí zažít starou Prahu bez turistů. Těží z polohy u historické Vrtbovské zahrady přímo pod Pražským hradem a hlavně z originálního hudebního konceptu. Každé patro je laděno do jiného stylu v duchu opery, klasiky či jazzu a jednotlivé pokoje a apartmány jsou věnovány slavným hudebníkům, jako byli Mozart nebo Smetana. Podnik má dokonce odbornou hudební ředitelku, vlastní audioknihovnu a kino. Pocit, že nejde jen o hotel, ale o uměleckou galerii, završují originální sochy a malby od Dalího, Chagalla nebo Picassa.

Jste přesně ten druh podniku, který muselo zavření hranic kvůli koronaviru zasáhnout naplno. Dá se pokles poptávky vyčíslit?

Když nám kvůli předchozí hospodářské krizi v letech 2008 a 2009 byznys tenkrát dočasně spadl o nějakých 40 procent, zdálo se mi, že nastal konec světa. A letos? To byl okamžitý pád prakticky na nulu. Zvažovali jsme, že hotel na rok zakonzervujeme a úplně zavřeme. Nakonec ale zvítězil pocit sounáležitosti s projektem, kterým žijeme. Také jsme chtěli brát ohled na zaměstnance, kteří jsou tu mnoho let. Pomohla nám i podpora dlouholetých hostí. Třeba nám napsal jeden stálý host z Kanady – sám majitel několika hotelů –, jak ho mrzí, že nemůže poprvé po patnácti letech přijet. Takové vzkazy nás namotivovaly.

Takže přišel záchranný plán. Bez snížení nákladů se to ale asi neobešlo.

Měli jsme něco přes sto zaměstnanců – do toho počítám i ty z našeho sesterského pražského hotelu U Zlaté studně. Bohužel jsme museli propustit 30 až 40 procent našich spolupracovníků, šlo hlavně o řadové pozice v ubytovacím i stravovacím úseku. Management si okamžitě snížil o 20 procent plat, díky čemuž se nám podařilo zachovat několik pracovních míst. Také jsme některé pozice spojili, a celý management je tudíž zpátky v každodenní operativě. Není to pro nás nic nového, v době rekonstrukce začátkem roku 2018 jsme stěhovali nábytek a nové postele bez ohledu na pracovní zařazení.

Jak se promítla krize do tržeb?

Dřív měl hotel roční obrat kolem 100 milionů korun. V těchto dnech je vytíženost zhruba jen 15 procent, takže propad je veliký. Na druhé straně si myslím, že si každý rozumný provozovatel dokázal našetřit určitou finanční rezervu, aby byl schopen překonat pár následujících měsíců. Samozřejmě je otázkou, co přijde na podzim, až se naplno projeví ekonomické důsledky karantény nebo pokud dorazí druhá vlna koronaviru.

Museli jste snížit ceny?

Na základě dostupných dat činí průměrný pokles cen v pražských hotelích oproti loňskému roku 42 procent. My jsme samozřejmě naši cenovou politiku také dočasně přehodnotili, ale stále patříme k nejdražším pražským hotelům. V roce 2018 prošel podnik kompletní rekonstrukcí v řádech desítek milionů korun. Díky této investici si musíme zachovat rozumnou cenovou politiku a nemůžeme se s cenami úplně podbízet. Protože je máme kótovány v eurech, pomohlo nám také oslabení koruny.

Před sezonou všichni mluví o tom, že úbytek cizinců nahradí tuzemskému turistickému průmyslu domácí hosté. Týká se to i vás?

Dosud tvořili 98 procent všech našich návštěvníků cizinci. Hlavně Američané, to byla skoro polovina klientely díky zaměření našeho marketingu na tento trh. Také jezdilo hodně Japonců, což jsou velcí milovníci klasické hudby. Teď se chceme poprvé v rámci obchodu a marketingu víc zaměřit na české hosty, kteří by rádi zažili starou Prahu bez davů turistů. Připravili jsme několik tematických balíčků – jde třeba o Prahu romantickou pro zamilované dvojice nebo Prahu gastronomickou pro milovníky dobrého jídla. Věříme, že výborná pověst obou našich restaurací (CODA Restaurant a Terasa U Zlaté studně) k podpoře prodeje těchto balíčků jenom přispěje.

Terasa U Zlaté Studně byla několikrát zvolena nejlepší restaurací v České republice v rámci Maurerova výběru.

V posledních dnech ale Česko zase otevřelo hranice se sousedními zeměmi. Bude v létě domácích hostí dostatek?

Ta karanténa byla přísná, teď se opatření uvolňují zase možná až příliš rychle. Z našeho pohledu je to dvousečné. Na jedné straně vítáme, že sem budou moct přijet hosté z Německa, Rakouska a dalších blízkých zemí. Na druhé straně je zřejmé, že to nebude tak, jak se původně říkalo – že zůstanou všichni Češi na léto doma a budou cestovat jen v rámci České republiky. Snad se podaří vybalancovat mix domácích a zahraničních hostí. Na lokální klientelu v mezičase spoléháme hlavně u našich dvou restaurací, do kterých bylo v období před nemocí covid-19 poměrně obtížné udělat rezervaci. Nyní mají Češi možnost ochutnat speciality našich špičkových šéfkuchařů Pavla Sapíka a Davida Šaška.

Pomůže vám, že skončí tisíce bytů dříve pronajímaných turistům přes služby typu Airbnb, nebo to pro luxusní hotel vašeho typu není přímá konkurence?

Osobně proti původní myšlence sdíleného pronájmu nic nemám, ale v Praze i dalších městech se to opravdu zvrhlo v nekalou konkurenci, kdy někteří lidé pronajímali desítky bytů. My musíme plnit povinnosti, jako jsou požární revize, různé kontroly, oni nic takového nedělají. A můžeme se ptát, jestli z toho platili poctivě daně či pobytové poplatky. I pro nás to je samozřejmě konkurence. Vzpomínám si třeba na rodinu, která k nám přijela na tři dny, aby si děti užily historické centrum a kvalitní servis, a pak si na zbytek pobytu pronajala byt přes Airbnb.

Váš hotel vyhrál v roce 2009 v anketě Travelers‘ Choice titul nejluxusnější hotel světa. Důvodem je hlavně originální zaměření na hudební tematiku. Jak vzniklo?

Hlavním důvodem našeho vítězství v této prestižní anketě byla především konzistence v úrovni poskytovaného servisu našim klientům. Unikátnost hudebního konceptu tomu samozřejmě pomohla. Před samotným otevřením hotelu v roce 2003 majitel přemýšlel, co je spojováno s Prahou. A mimo jiné je to hudební tradice a osobnosti jako Mozart, Smetana nebo Dvořák. Jediným univerzálním jazykem na světě je hudba, a tak vznikl i nápad vytvořit hudební hotel. Každé ze čtyř pater jsme zaměřili designem na jiný hudební styl – na klasiku, operu, současnou hudbu a jazz.

Jednotlivé apartmány jsou věnovány hudebním osobnostem a stylům – je tu třeba Beethovenovo apartmá nebo bluesový pokoj. Máme dokonce odbornou hudební ředitelku, která připravuje odpovídající hudební aranžmá a s hosty dokáže dlouze promluvit o jejich oblíbeném stylu. K dispozici je audioknihovna se čtyřmi tisícovkami cédéček a hotelové kino či salonek, kde si mohou návštěvníci vychutnat hudbu nebo filmy v soukromí a se špičkovým zvukem.

Na chodbách tu vidím spoustu soch a obrazů. Působí to skoro jako dobře vybavená galerie. To jsou originály?

Máme tu některé originály od velkých mistrů, třeba od Chagalla, Dalího nebo Picassa. Autorem karikatur skladatelů, které zdobí nádobí nebo které visí v příslušných pokojích, je uznávaný český karikaturista Josef Blecha. Do foyer jsme si nechali vyrobit několik skleněných instalací od renomované české sklářské značky Lasvit. Je to symbol kvalitní české sklářské tradice a také jsme chtěli podpořit tuzemský průmysl. A ano – kvůli všem těmto uměleckým dílům máme budovu chráněnou opravdu důkladným bezpečnostním systémem.

Jaký teď předpokládáte vývoj hotelového byznysu v Česku?

Pokud nepřijde druhá vlna pandemie, myslím, že příští rok bude paradoxně vyšší poptávka. Naprostá většina firem různé konference a semináře odkládá, takže se zájem nakumuluje na příští sezonu. Hlavní rozdíl bude v tom, že se rezervace budou dělat na poslední chvíli. Na úrovni podnikání jako takového vidím jedno pozitivum – lidé si zase začnou vážit práce. Poslední tři čtyři roky byl problém sehnat za rozumných podmínek dobrého zaměstnance. Zájemci měli nepřiměřené požadavky a třeba pracovat osm hodin na recepci jim přišlo příliš namáhavé. Teď získá pracovní příležitost zase svou hodnotu.

Maďarsko nebo Rakousko velmi dobře propagují své turistické destinace. Co by mohlo za současné situace udělat Česko?

Například Vídeň díky šikovnému marketingu v posledních letech přetáhla hodně kongresové turistiky Praze. Teď se kvůli koronaviru všechno zastavilo a vrátilo na nulu. Je ideální příležitost, aby se české hotely, kongresová centra, obchodní komory, magistrát a státní instituce typu CzechTourism spojily a udělaly nějakou chytrou kampaň na podporu Prahy a Česka jako destinace. Takové čtyřminutové video, z něhož budou proudit emoce, nemusí být drahé. A udělá zázraky. Teď nastal správný čas na novou kampaň.