Od lovců perel k vesmírnému programu. Spojené arabské emiráty vsadily na inovace

Počátkem příštího roku budou v SAE postiženy nově zaváděnou spotřební daní slazené nápoje, a to ve výši 50 procent. Dále bude uvalena 100procentní spotřební daň na elektronické cigarety. To se týká i náplní bez ohledu na to, mají-li obsah tabáku, či nikotinu. Pro výrobce nápojů vznikne nová povinnost výrazněji na obalech uvádět informace o obsahu cukru v nápoji. Nové daně jsou zaváděny kvůli snaze místních úřadů podpořit zdraví obyvatel zvýšením cen škodlivých produktů a odradit tak zákazníka od nákupu. Totožné daňové nařízení bylo zavedeno také v Saúdské Arábii.