Od cetek po taxikoptéry. Veletrh CES prezentoval od každého něco

Veletrh spotřební elektroniky CES v Las Vegas tradičně zahajuje novinkovou sezonu ve spotřební elektronice. I proto, že začíná hned zkraje ledna, takže má v tomto směru nespornou výhodu. Jenže ona spotřební elektronika, která je i v názvu veletrhu, je dnes již poněkud zavádějící pojem. Ano, dlouhá léta veletrhu dominovala a i dnes je „headlinerem“ této obrovské show. Jenže pro současnou dobu je výstižnější zkratka pořádající organizace CTA, tedy Asociace spotřebních technologií. A o technologiích dnes doopravdy CES je.

Reflektuje to i dnešní dobu. Elektronické je kde co a jednotlivé technologie se postupně přesouvají z jedné oblasti do druhé. Příklad? Ohebné displeje. To byl hit loňska, kdy se Samsung s Huawei přetahovaly o první skládací smartphone s ohebným displejem. Letos CES ukázal, že technologii ohebných panelů lze využít třeba i u notebooků nebo v automobilovém průmyslu. Takže za pár let může být celá palubní deska jeden velký displej, jak bylo k vidění i v Las Vegas.

Technostrom. Společnost Royole prezentovala v Las Vegas „strom“ s plody v podobě zařízení s plně flexibilními displeji ( Autor: čtk )

V největším nevadském městě se mohli návštěvníci seznámit s exponáty od cetek v hodnotě pár centů až po koncepty taxikoptér, či jak nazvat vizionářské dopravní prostředky kombinující taxík a autonomní helikoptéru. Vedle těchto extrémů pak veletrh nabídl několik světových premiér a nespočet méně či více zajímavých konceptů a nápadů.

Některé jsou blízko sériové produkci, ostatní spíše čekají na zájem bohatých investorů. Což se po veletrhu CES často děje.

AMD vítězí

Z konkrétních novinek stojí za pozornost nové procesory firmy AMD. Tato dlouholetá dvojka trhu za společností Intel měla ještě nedávno špatné období, Intel ji válcoval rozdílem několika tříd. Pak však přišla nová generace procesorů, kterou společnost AMD nazvala Ryzen, a dnes je vše jinak. Nové modely těchto čipů představila v Las Vegas ředitelka AMD Lisa Su. Řada 4000 U je určena pro tenké notebooky a výkonem konkurenci poráží ve všech směrech, tedy zatím v testech.

Létající taxíky budou v roce 2035 globálně dostupné

Navíc je čip vyráběn sedminanometrovou technologií, takže je i mnohem úspornější. Výrobce AMD představil i další nové čipy, které potvrzují, že hlavního konkurenta — firmu Intel — nechává daleko za sebou. Nyní se čeká, až výrobci počítačů začnou ve větší míře čipy AMD do svých produktů instalovat.

Žádná dvojka. Šéfka AMD Lisa Su představila novou generaci čipů, která zatím v testech poráží dlouhodobého vládce trhu Intel ( Autor: Profimedia.cz )

U počítačů ještě zůstaneme. Přehlídka CES odhalila i první notebook se skládacím displejem. Na první pohled to zní jako podivný nápad. Ale už nějaký čas jsou na trhu notebooky se dvěma displeji v různé konfiguraci. Buď ten druhý zabírá celou plochu klávesnice, nebo polovinu, případně je pouze v místě dotykové plochy. A ve společnosti Lenovo si řekli, proč dva displeje, když může být jen jeden ohebný. Model ThinkPad X1 Fold vypadá přitažlivě a začne se prodávat už letos i v Evropě. Cena bude hodně vysoká, ale to u nových inovací není nic překvapivého.

Mercedes Avatar

Velkou pozornost mezi exponáty si letos vybojovala firma Daimler s konceptem Mercedes AVTR. Na první pohled bláznivé sci-fi vozidlo umí i jezdit a skrývá hodně zajímavé technologie. Mercedes Benz ho připravil spolu s tvůrci filmu Avatar, takže u představení nechyběli šéf německé firmy Ola Källenius a také slavný režisér a tvůrce James Cameron, který Avatar vymyslel i režíroval. Automobil má plně recyklovatelné baterie bez těžkých kovů na bázi grafenu a i elektrolyt je přírodě neškodný. Divoký design je spíše pro efekt, ale třeba palubní deska z jednoho kusu ohebného displeje dává tušit, co v autech bude brzy běžné.

Mercedes AVTR ( Autor: Mercedes )

A ještě jeden automobil stojí za vidění. Byl na stánku Sony, což není žádný automobilový výrobce. A zřejmě ani nebude, přestože koncept Vision-S vypadá jako reálné auto, vlastně skoro jako produkční model. Ve skutečnosti ale jde o demonstrátor technologií, které Sony může v rámci automotive segmentu nabídnout, a to i ve spolupráci s dalšími partnery.

Drony v bojové formaci: Airbus otestoval letku budoucnosti

Dron, který vyrábí firma Airbus k podpoře pilotů bojových letounů. ( Autor: Airbus )

Pokud by někdo chtěl na letošním CES pojmenovat hlavní či nejvýraznější směr ve spotřební elektronice, bylo by to obtížné.

Snad jediným významnějším trendem, který byl k vidění na doprovodných akcích, byl vstup elektroniky do oblasti vzdělávání. Jde o různé moderní, tudíž elektronické metody výuky pro předškoláky i třeba univerzitní studenty. Protože však většina nejnovějších vzdělávacích programů reflektovala americké reálie, bude jejich případné prosazení se v Evropě otázkou času.

Ústup dronů

Veletrh v Las Vegas je nejen přehlídkou novinek, ale slouží i kontraktační přehlídka, takže prodejci si zde vybírají zboží pro své obchody. Obchodníky jsou často i malí prodejci, třeba suvenýrů. Možná i proto velkou část lasvegaského výstaviště obsadili agilní čínští výrobci všech možných i nemožných výrobků spotřební elektroniky. Jasným hitem jsou letos bezdrátová sluchátka a také elektronické dveřní zámky ovládané smartphonem. Kvalitativní a technologický rozptyl je u jednotlivých produktů obrovský, čemuž odpovídají i ceny v přepočtu od tisícikoruny až po desetinásobek.

Ústup zaznamenávají drony. Trh je zřejmě nasycený, a navíc ve většině světa výrazně zpřísňuje legislativa, což byznysu nesvědčí. Naopak roste herní průmysl, což je velmi široký pojem. Tomu odpovídala i nabídka na veletrhu, a to od příslušenství pro herní PC i konzole až po domácí herní automaty, což jsou zmenšené verze automatů známých z heren. Obvykle jsou v retro stylu her z 80. let minulého století, samozřejmě s veskrze moderním hardwarem.

Veletrh CES je velmi populární a postupně se rozrůstá na samotném výstavišti a zároveň expanduje po celém centru Las Vegas. Přesto se za posledních patnáct let hodně změnil. Od výstavy novinek velkých výrobců k „trendy“ akci, kde se potkávají dříve naprosto nesourodé obory a technologie.

Autor je spolupracovníkem redakce

