Ocelárna Thyssenkrupp opouští elitu. Kvůli slabým výsledkům vypadla z burzovního indexu DAX

Akcie Thyssenkrupp za posledních 12 měsíců klesly o 45 procent. Index DAX, který má 30 členů, za stejnou dobu zůstal téměř beze změny. Propadu akcií firmy předcházela čtyři varování před zhoršením zisku a dva neúspěšné pokusy o restrukturalizaci.

Thyssenkrupp se nově stane součástí německého indexu středně velkých společností MDAX.

„Musíme být upřímní: náš výkon byl příliš slabý a náš sestup do indexu MDAX je proto logickým následkem,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Thyssenkrupp Guido Kerkhoff. „Důležité je, že teď skupinu připravujeme na novou a ziskovější cestu, abychom získali zpět důvěru investorů.“

Pro Kerkhoffa znamená vyloučení z indexu DAX další prohru v jeho snaze reorganizovat rozsáhlou skupinu prodeje celé nebo části ceněné divize výtahů.

Vyřazení z indexu znamená, že burzovně obchodované fondy ETF, které sledují index DAX, budou muset akcie Thyssenkrupp nyní prodat. Firma také už nebude investiční možností pro podílové fondy omezené pouze na akcie z hlavního indexu.

Firma Thyssen, která se před dvěma desetiletími spojila se společností Krupp, byla členem indexu DAX od jeho vzniku v roce 1988. Loni z indexu vypadl další zakládající člen, bankovní skupina Commerzbank. Nahrazena byla platební firmou Wirecard.

„DAX by měl být odrazem německého průmyslu. Poslední změny jsou znamením doby. Sestup akcií Thyssenkrupp do indexu MDAX by mohl změnit jeho investorskou základnu,“ uvedl analytik Tobias Adler ze společnosti Oddo Seydler, kterého cituje agentura Reuters. Sestup ale podle něj nemusí být nutně špatný, protože menší indexy v posledních letech překonávaly svým výkonem hlavní index DAX. MDAX od ledna 2016 posílil zhruba o čtvrtinu, zatímco DAX o 12 procent. Index malých firem SDAX pak vzrostl o 19 procent.

Kerkhoff minulý měsíc uvedl, že být členem určitého indexu je mnohem méně důležité než další úkoly, jako nalezení nové vlastnické struktury pro další části podnikání. Podobně se vyjádřil i největší akcionář, nadace Alfried Krupp von Bohlen und Halbach. Ten uvedl, že je důležitá prosperita firmy, nikoliv index, ve kterém je zařazena.

