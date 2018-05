Obchody Sklizeno kupují podíl ve třetí dodavatelské farmě

Obchody Sklizeno investují do třetí farmy, která síti prodejen dodává své výrobky. Sklizeno prostřednictvím svého investičního centra koupí poloviční podíl ve farmě Struhy, která do obchodů dodává jogurty, mléko či selský sýr. Již dříve obchody investovaly do farem Olešná a Skřeněř.