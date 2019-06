Obchodní bariéry mizí. Japonci ruší cla na alkohol nebo mléčné výrobky

O příležitostech pro české vývozce v Japonsku bude řeč na akci Doing Business in Japan, která se bude konat 19. září v budově Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze v ulici Na Františku 32. Podnikatelé se dozvědí, jak najít v Japonsku obchodního partnera nebo co za výhody přinesla dohoda o hospodářském partnerství Japonska a EU.



Mezi přednášejícími budou zástupci České obchodní a průmyslové komory v Japonsku, Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechTrade nebo zástupci Japan External Trade Organization (JETRO).