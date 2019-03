Obchodní bariéry i slabý růst v Německu. Český vývoz klesne až o desetinu

Letošní vývoz zboží z České republiky do zahraničí by mohl klesnout až o desetinu na úroveň čtyř bilionů korun z loňských rekordních 4,38 bilionu korun. Důvody poklesu exportu jsou především slábnoucí růst německé ekonomiky a nejistota v automobilovém průmyslu. Velkými riziky jsou brexit a možné uvalení cel na evropská auta dovážená do USA, uvedl to místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.