Obchodní aktivity společnosti GEFCO nově v rukou Nurettina Erdogana

Obchodní aktivity české i slovenské pobočky logistické společnosti GEFCO řídí od dubna 2019 dosavadní obchodní ředitel GEFCO Slovakia, Nurettin Erdogan. V nové pozici je Erdogan odpovědný za obchodní strategii v rámci geo-regionu a vedení obchodních týmů na obou trzích. „Nová pozice je pro mne velkou výzvou. Věřím ale, že zkušenosti nabyté během tří let na Slovensku dokážu zúročit v České republice, a naopak know-how z oblastí, kde Česko hraje prim, plánuji replikovat na slovenský trh,“ okomentoval bezprostřední výzvy nové pozice Erdogan, který v rámci Skupiny GEFCO působí již 15 let, před příchodem do GEFCO Slovakia také v Turecku. V pozici obchodního ředitele klastru bude řídit tým 16 českých a slovenských obchodních manažerů.

Nurettin Erdogan ( Autor: GEFCO )

Na pozici manažerky globálních klientů z oblasti automobilového průmyslu přechází od dubna 2019 dosavadní obchodní ředitelka GEFCO v České republice, Eva Odstrčilíková. Z Prahy bude řídit a rozvíjet logistické služby pro výrobce dílů pro automobilový průmysl i producenty automobilů. „Moje kariéra v logistice je úzce spjatá s automobilovým průmyslem. Nabídka řídit toky v této oblasti na globální úrovni je pro mne nejen velkou výzvou a závazkem, ale také potvrzením kvality doposud odvedené práce a ta je výsledkem nejen mým, ale i celého obchodního týmu,“ okomentovala nový post i své působení v GEFCO Odstrčilíková.

Eva Odstrčilíková ( Autor: GEFCO )



GEFCO věří, že dlouhodobá spolupráce s obchodními partnery je hlavním klíčem k růstu skupiny i jejich partnerů. Staví na 69 letech zkušeností a silné pozici v oblasti automobilového průmyslu. GEFCO vytváří chytrá, flexibilní řešení pro dodavatelský řetězec. Skupina GEFCO je dnes evropským lídrem v oblasti logistiky pro automobilový průmysl a jednou z deseti největších společností poskytujících celosvětově multimodální řešení dodavatelských řetězců. Má zastoupení ve 47 zemích světa, zákazníky obsluhuje z celkem 300 poboček a aktuálně zaměstnává 13 tisíc lidí. V roce 2017 dosáhla společnost obrat ve výši 4,4 miliardy eur.