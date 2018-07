O2 zvýšila v pololetí zisk na 2,8 miliardy. Operátor se zaměří na investice

„V první polovině roku jsme se soustředili na nabídku výhodných balíčků kombinujících mobilní služby, pevný internet na doma a naší digitální televizi. Tuto nabídku jsme do budoucna posílili nákupem první české fotbalové Fortuna ligy a Ligy mistrů,“ uvedl generální ředitel O2 Jindřich Fremuth.

Společnost chce ve druhé polovině roku zintenzivnit investice v Česku. „Ty směřují zejména do již oznámených nákupů exkluzivních sportovních práv a transformace informačních systémů. Na Slovensku budeme pokračovat v investicích do dalšího posílení vlastní mobilní sítě,“ uvedl finanční ředitel společnosti Tomáš Kouřil. Firma na začátku července vyplatila akcionářům v dividendě a emisním ážiu (rozdíl mezi tržní a nominální cenou akcie) za rok 2017 více než šest miliard korun.

V prvním pololetí výnosy mobilního segmentu vzrostly o 1,9 procenta na 9,97 miliardy korun i přes negativní dopad evropské regulace roamingu a pokračující pokles hlasových výnosů a výnosů z SMS a MMS. Ty byly více než kompenzovány nárůstem výnosů z mobilních dat a z prodeje zařízení.

Výnosy v segmentu pevných linek se snížily o 3,8 procenta na 5,15 miliardy korun, když pokles výnosů z tradičních hlasových a datových služeb nebyl kompenzován nárůstem výnosů z O2 TV.

Na Slovensku vzrostly celkové provozní výnosy o devět procent na 141 milionů eur.

Již dvě třetiny telefonů v síti O2 spadají do kategorie chytrých zařízení, 51 procent podporuje technologii 4G LTE. Z těch, kteří vlastní chytrý LTE telefon, má 91 procent lidí také vyměněnou SIM kartu za novou, která tuto technologii podporuje. Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl k 30. červnu 2018 celkem 250 tisíc, aktivních set-top-boxů bylo 287 tisíc.

„Celkově hodnotíme zveřejněná data jako lehce pozitivní především vzhledem k tomu, že společnost dokazuje svou disciplínou zvyšovat provozní marži. Nadále jsme mírně opatrní k tomu, že u mobilních tržeb je to nadále zvýšeným prodejem nových zařízení, což po nasycení trhu nemusí dále pokračovat. Neočekáváme, že by dnešní tržní reakce byla nějak překotná, ale společnost dokazuje, že by svými čísly měla uhájit nastavenou dividendovou politiku i do dalšího roku,“ uvedl analytik J&T banky Milan Vaníček.

Podle analytika Komerční banky Miroslava Frayera se na výsledku velkou měrou podepsal vývoj na Slovensku, kde tržby ve druhém čtvrtletí vzrostly o 5,4 procenta i přes negativní vliv posilování české koruny. Nižší pokles byl patrný v segmentu českých pevných linek. „Druhá polovina letošního roku by měla být dále příznivě ovlivněna i zprostředkováním zápasů Ligy mistrů UEFA, hokejové extraligy a české první fotbalové ligy, což by mělo přispět k dalšímu nárůstu počtu zákazníků digitální televize O2 TV,“ dodal.

O2 má 4,9 milionu mobilních zákazníků. Majoritním vlastníkem je s více než 80 procentním podílem PPF Petra Kellnera.

