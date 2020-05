O sítě 5G je v tuzemsku zájem. Jejich vybudování si přeje polovina Čechů

Sítě nové generace chce téměř polovina Čechů, vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti Huawei realizovaného prostřednictvím agentury Ipsos. Proti výstavbě infrastruktury 5G se staví pouze desetina dotázaných. 49 procentům respondentů by nicméně vadilo, kdyby v jejím rámci došlo z důvodu vyloučení některého z účastníků veřejné soutěže k navýšení ceny. Na druhou stranu více jak třetina lidí tuto skutečnost nepovažuje za důležitou a pro 16 procent dotázaných by to nepředstavovalo žádný problém.

Budování digitální ekonomiky nelze realizovat bez vysokorychlostních sítí nové generace 5G. Jejich bude velmi široké a bude se týkat téměř všech oblastí. Aplikace a navazující mobilní služby budou těžit nejenom z vysoké přenosové rychlosti, ale především z nízké latence.

„Sítě 5G budou za pár let všudypřítomné. Významný potenciál bude v průmyslu – digitalizované výrobní linky nebo robotizované systémy, dále budou 5G sítě přítomny v medicíně, dopravě a budou jedním ze stěžejních prvků Smart Cities. A samozřejmě se sítěmi páté generace se dočkáme i masivního rozvoje internetu věcí,“ říká tiskový mluvčí korporátní divize Huawei Tomáš Kolder.

Jak vyřešit nízkou informovanost?

Dvě pětiny respondentů ale nemají dostatečné informace k 5G sítím v souvislosti s jejich budováním. Proti budování infrastruktury 5G je 11 procent dotázaných.

„Pozitivní zprávou je, že téměř polovina dotázaných je pro výstavbu 5G. Nicméně, průzkum agentury Ipsos ukázal, že existuje početná základna obyvatel, kteří o 5G nemají žádné informace. Vyzýváme české instituce, regulátory, operátory a všechny naše partnery, aby nám pomohli českou veřejnost v problematice 5G více edukovat,“ zdůrazňuje Kolder.

V souvislosti s budováním 5G by téměř polovině Čechů vadilo prodražení výstavby z důvodu vyřazení některých z účastníků veřejné soutěže.

Kybernetická bezpečnost na prvním místě

Se sítěmi páté generace se také více mluví o kybernetické bezpečnosti. Jak uvedl únorový průzkum agentury Ipsos pro Huawei, zmíněné téma je důležité pro 93 procent Čechů. Podle aktuálního průzkumu, jehož se koncem dubna zúčastnilo na 550 lidí, je její posilování na území České republiky důležité pro 88 procent dotázaných. Pouze pět procent si myslí opak a sedm procent dotázaných toto téma nezajímá.

Společnost Huawei působí ve 170 zemích a pečuje o tři miliardy zákazníků po celém světě. Za svou 33letou historii působení nedošlo k jedinému úniku informací nebo bezpečnostnímu incidentu. Huawei je nezávisle auditovanou společností a na její technologie spoléhá 45 z 50 největších světových operátorů.