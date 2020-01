O příběh uprchlého Carlose Ghosna se zajímá Hollywood. A není to poprvé

Ghosn utekl z domácího vězení, kde byl pod nepřetržitým dohledem japonským úřadů. Vyšetřovatelé tvrdí, že se mu to povedlo díky úkrytu v přepravním boxu na hudební nástroje. Exmanažer následně nasedl do rychlovlaku, který ho odvezl na letiště. Soukromým tryskáčem přes Istanbul odletěl do Libanonu. V útěku mu mělo pomáhat zhruba patnáct lidí, včetně bývalého příslušníka amerických speciálních jednotek. „Věděl jsem, že riskuju,“ řekl Ghosn v aktuálním rozhovoru pro stanici CBS News.

Ještě větším rizikem by pro něj ale bylo zůstat v Japonsku – zemi pyšnící se tím, že 99 procent případů, které se dostanou před soud, končí odsouzením. „Seděl jsem osamocený v cizí zemi, v systému, kterému nerozumím,“ popsal Ghosn. „Moji jedinou nadějí pro to, abych se obhájil, bylo dostat se ze země,“ dodal s tím, že se považuje za uprchlíka před nespravedlností.

Bedna v níž měl Ghosn uprchnout ( Autor: čtk/IHA via AP )

Exmanažer popisuje svůj přílet do Libanonu jako znovuzrození. „Znovu jsem se mohl nadechnout,“ řekl Ghosn. Tamní úřady mu zakázaly vycestovat, nicméně připomněly, že s platným cestovním pasem. Ghosn se v Libanonu, zemi svých předků, těší velké podpoře. CBS News například hovoří o billboardu s heslem „Všichni jsme Carlos Ghosn“.

Carlos Ghosn byl odvolán z čela Nissanu ( Autor: čtk )

V rozhovoru také exmanažer potvrdil, že ho kontaktoval Hollywood. Na otázku, zda je reálná, že film skutečně vznikne, odpověděl: „Proč ne“. Není to poprvé, co byl producenty osloven. V prosinci, ještě před jeho útěkem, se měl sejít s Johnem Lesherem, který stojí například za oscarovým snímkem Birdman. Podle The New York Times spolu řešili snímek o jeho vzestupu a také o boji s politickou perzekucí. Tehdy ovšem zůstalo jen u počátečních rozhovorů.

„Jsem realista,“ řekl dále Ghosn. „Vím, že úspěch netrvá věčně… V životě jsou vzestupy a pády,“ dodal.

Ghosnova kariéra začala nabírat na obrátkách na sklonku devadesátých let, kdy zachránil upadající automobilku Nissan. Exmanažer si poté užíval pozornosti na ekonomickém fóru v Davosu, stejně jako života v luxusu. Uspořádal dokonce večírek ve stylu Marie Antoinetty na zámku ve Versailles. V tom ostatně pokračuje i v Bejrútu, kde přebývá v rezidenci v hodnotě 15 milionů dolarů. Podle listu The Wall Street Journal zdobí interiér jeho portréty a starožitnosti. „Dva starověké sarkofágy, které byly odkryty během rekonstrukce (domu) jsou vystaveny pod skleněnou podlahou,“ napsal list.

WeWork, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

