Novým šéfem českého Fordu je Atilla Szabo, dosavadní šéf rumunské pobočky

Szabo pracuje pro Ford Motor Company již více než 17 let, během kterých působil v různých pozicích, mimo jiné jako ředitel prodeje firemním flotilám, prodejní ředitel maďarské pobočky nebo manažer pro ceny evropského Fordu. V současné době pracuje jako generální ředitel společnosti Ford Romania a tuto pozici si podrží i nadále. Povede tedy současně národní zastoupení Fordu v České republice i v Rumunsku.

„Jsem přesvědčen, že se nám společně postupně podaří posilovat postavení Fordu na trhu obou zemí, a to už v roce 2019, který bude dle mého názoru velmi dynamický a pro naše operace důležitý. Společně s oběma týmy rozhodně udělám všechno pro to, abychom v České republice i v Rumunsku dosáhli pro Ford co nejlepších výsledků,“ uvedl Szabo.

Kupředu, elektrická! Automobilový průmysl v Evropě se dramaticky mění

Ford Motor v Česku loni od ledna do konce listopadu prodal 14 110 osobních a lehkých užitkových vozů, což je o pětinu méně, než v roce 2017. Na trhu mu patří pátá příčka.

Ford Motor Company je společnost s celosvětovou působností. Ústředí má v Dearbornu v americkém státě Michigan. Po celém světě má 62 výrobních závodů a zaměstnává přibližně 203 tisíc lidí.

