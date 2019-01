Novým šéfem ČEPS je bývalý manažer Unipetrolu Martin Durčák

„Velmi si vážím důvěry představenstva a příležitosti stanout v čele společnosti, která má strategický význam pro bezchybný chod hospodářství celé země. Spolehlivý a bezpečný provoz české přenosové soustavy a její další rozvoj, kvalitní dodávky elektrické energie při zachování optimálního poměru ceny a výkonu budou nadále klíčovými úkoly společnosti,“ uvedl dnes Durčák.

V Unipetrolu byl Durčák členem představenstva holdingu a několik let také šéfem sítě čerpacích stanic Benzina. Předtím pracoval od začátku 90. let v síti čerpacích stanic Aral, která už v Česku nepůsobí. Od roku 2004 do roku 2006 byl generálním ředitelem Aral ČR. Je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě.

Společnost ČEPS působí v Česku jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu. Udržuje, obnovuje a provozuje 42 rozvoden se 75 transformátory a vedení o celkové délce přes 5600 kilometrů. Firmu plně vlastní stát přes ministerstvo průmyslu a obchodu.

Martin Durčák

Firmě stoupl za devět měsíců loňského roku meziročně zisk před zdaněním o 28,9 procenta na 2,73 miliardy korun. Celkové výnosy proti stejnému období roku 2017 vzrostly o 17,8 procenta na 16,15 miliardy korun. Mírný nárůst zaznamenal i objem přenesené energie.

Tento čtvrtek zvolila dozorčí rada ČEPS do představenstva firmy Radka Hartmana. Ten v minulosti mimo jiné pracoval pro společnost U & Sluno, která podle Sbírky listin patří ministryni průmyslu Martě Novákové (za ANO).

Lidové noviny upozornily, že Hartman zanechal stopu také v holdingu Agrofert, který spadá do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). „Mezi lety 2000 a 2001 byl několik týdnů členem dozorčí rady společnosti Lovochemie,na začátku milénia působil čtvrt roku v představenstvu firmy Deza - obě patří Agrofertu,“ dodal list.

Mluvčí ministerstva Milan Řepka ve čtvrtek uvedl, že dozorčí rada ČEPS rozhodla o ukončení výběrového řízení na obsazení člena představenstva společnosti s tím, že nebyl vybrán žádný kandidát. „Dozorčí rada následně, zcela v souladu se stanovami společnosti, jmenovala členem představenstva pana Radka Hartmana,“ dodal.

Přečtěte si:

Dále čtěte: